Volley, Busnago riparte dalla Serie B1: dallo scudettino al doppio salto di categoria La Dolcos Busnago vince la serie C e si trova catapultata in serie B1. Una nuova pagina delle storia della società (che nella vita precedente è stata in serie A2).

Campionesse Lombarde. È tornata di diritto nell’olimpo del volley nostrano la Serie C femminile della Dolcos Busnago che, grazie alla vittoria per 3-0 (25-20, 25-15, 26-24) su Villa Cortese, si cuce sul petto lo scudetto. La squadra di coach Mario Motta è stata protagonista di un’annata pazzesca dominando prima il campionato con 11 vittorie su 11 partite, tutte con 3-0 secchi e confermandosi anche nella finalissima contro una temibile avversaria che si era classificata al primo posto nel girone C, perdendo una sola partita.

L’ennesima partita perfetta della stagione delle neroarancio che con un dominio incontrastato riescono a portare a casa agilmente i primi set firmando dopo nemmeno quaranta minuti di gioco il 2-0. Il terzo parziale è invece quello più equilibrato della sfida con le padrone di casa che sul finire del set si trovano a dover inseguire sul punteggio di 20-23. Nel momento di maggior difficoltà però le brianzole estraggono dal cilindro tutta la loro classe e riescono a ribaltare completamente la situazione. Prima il pareggio sul 24-24 e poi le due giocate decisive che chiudono definitivamente gioco, partita ed incontro garantendo così alla Dolcos il successo nella finalissima.

Una gara commentata da coach Motta che ha tenuto a ringraziare le sue ragazze e il suo staff per la stagione disputata: «L’augurio che posso fare a tutti è di rivivere una stagione così – spiega il coach – Ho allenato grandi persone. Ho imparato quotidianamente qualcosa da ognuna delle mie giocatrici. Se riguardo il percorso fato fino a qui stento a crederci ma ho visto tutti gli allenamenti e le partite e quindi so perchè tutto ciò è successo. Voglio fare un “in bocca al lupo” a chi inizierà altre avventure e un “arrivederci” a chi proseguirà il percorso con me in Serie B1. Da ultimo un ringraziamento allo staff tutto: a Sara Ouarga che sarà di nuovo con noi; le parole non possono esprimere la riconoscenza che quotidianamente a lei devo da quattro anni a questa parte, ringrazio anche l’amico Horacio Del Federico: grande assistente, grande presenza. Ma faccio un augurio anche a me stesso: spero di poter lavorare ancora con una squadra ed uno staff così».

La prossima stagione quindi coach Motta insieme alla sua vice Ouarga si siederanno sulla panchina della Serie B1, dal momento che la vittoria del campionato di quest’anno ha garantito la promozione dalla C all’accesso di diritto al campionato di B2 per la prossima stagione. La società, avendo però già una squadra regolarmente iscritta in B2 e non potendo tenere due formazioni nello stesso campionato, ha deciso di fare un ulteriore salto in avanti acquistando i diritti per disputare la B1. Un risultato dunque eccellente che va così a coronare un anno incredibile per le neroarancio che ora, dopo qualche settimana di vacanza, torneranno nuovamente in palestra per l’assalto alla stagione 2021/2022.

