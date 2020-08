Un gol in Champions, ex Under 21 azzurro: Giulio Donati, altro colpo del Monza Classe 1990, toscano, il difensore ha militato a lungo in serie A e ha giocato in Germania, nel Bayer Leverkusen e nel Mainz disputando partite in Champions League ed Europa League. Vanta anche 26 presenze con la Nazionale Under 21.

Ennesimo colpo di mercato del Calcio Monza che nel proprio sito web ha annunciato l’acquisto di Giulio Donati, difensore, classe 1990. “Dopo i colpi a centrocampo e in attacco, il Monza accoglie un grande rinforzo anche in difesa: ecco Giulio Donati, che ha firmato un contratto fino al 30/6/2023” si legge nel sito biancorosso.

Toscano di Pietrasanta (Lucca), Donati ha giocato due stagioni nella Primavera dell’Inter, prima di debuttare in serie A a 20 anni col Lecce, formazione dove nel gennaio scorso era tornato a giocare e di cui è stato una colonna della difesa, con 20 presenze e un gol. In B ha vestito le maglie di Padova e Grosseto. Dall’estate 2013 al gennaio 2016 ha giocato anche all’estero, nel Bayer Leverkusen, 67 presenze, 15 delle quali, con un gol, in Champions League. Sempre in Germania, dal 2016 è stato nelle fila del Mainz, con 88 partite tra cui 4 in Europa League. Il terzino vanta anche 26 presenze con la Nazionale Under 21.

La società ha anche annunciato la cessione alla Vis Pesaro di Ettore Marchi, attaccante classe ’85, arrivato a Monza nel gennaio 2019.

