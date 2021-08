Tokyo 2020, pallavolo e basket amari: niente gioie per i brianzoli ai Giochi Il vimercatese Paolo Galbiati in panchina con Meo Sacchetti nella Nazionale azzurra sotto canestro: eliminazione ai quarti con la Francia. Per Gianluca Galassi, centrale del Vero Volley, eliminazione con l’Argentina ai quarti di pallavolo

Il bilancio brianzolo è amaro per le squadre di pallacanestro e pallavolo. Nella prima, in panchina con Meo Sacchetti, c’era il vimercatese Paolo Galbiati. La loro nazionale, capace di eliminare lo spauracchio Serbia nelle qualificazioni, si è arresa nei quarti alla Francia. Nel secondo caso la brianzolità era rappresentata da Gianluca Galassi, centrale del Vero Volley. La truppa tricolore, abituale frequentatrice del podio (nel 2016 si era arresa in finale al Brasile), si è fermata ai quarti per opera dell’Argentina. Gli azzurri, già trionfatori ai mondiali, agli europei e nelle World League, non hanno mai vinto l’oro olimpico, anche con Julio Velasco allenatore. E la maledizione continua.

