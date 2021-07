Tokyo 2020, il video dei campioni per Filippo Tortu: Chiellini, Datome, Giovinazzi prima dei 100 metri Un video incoraggiamento speciale per Filippo Tortu impegnato sabato 31 luglio nelle batterie dei 100 metri alle olimpiadi di Tokyo 2020.

Cresce l’attesa per i 100 metri alle olimpiadi di Tokyo 2020, cresce l’attesa per Filippo Tortu, Sabato ore 12.45 (italiane), gli avversari in batteria scoperti alla mattina dopo i turni preliminari. L’obiettivo, come per Marcell Jacobs, è uno: la finale. Pochi social, concentrazione alta. Qualche concessione nelle storie di Instagram: la cerimonia di apertura, l’ultimo 200 stile libero di Federica Pellegrini. Capitoli del documentario “L’anno più lungo” realizzato con gli atleti testimonial Fastweb.

E poi il video d’incoraggiamento dei suoi tifosi illustri. Gli juventini Claudio Marchisio e Giorgio Chiellini, l’ex Gianluigi Buffon , l’amico cestista Gigi Datome, i calciatori del Cagliari e il pilota Antonio Giovinazzi ognuno con un messaggio speciale.

“Corri per l’Italia, corri per la Sardegna, ma soprattutto corri per te”, dice Datome; “La velocità è il nostro tempio”, sottolinea il pilota dell’Alfa Romeo.

“Essere sostenuto da campioni così mi riempie d’orgoglio. Non vedo l’ora di correre insieme a voi. Grazie ragazzi”, dice Tortu nella dida di accompagnamento.

E prima: “Mi isolo. Libero la testa da ogni pensiero. Chiudo gli occhi. Aspetto lo sparo. Drive. Raccordo. Lanciato. Traguardo. È tutto finito”. Perché “corro contro il tempo per battere me stesso. 100 metri alla volta”.

