Tokyo 2020, argento per Vanessa Ferrari: è seconda nel corpo libero dietro a Carey Sulla musica di Andrea Bocelli, la ginnasta conquista uno storico secondo posto alle spalle della statunitense. Alla sua quarta Olimpiade, per la campionessa del mondo 2006 una medaglia che mette il sigillo a una carriera

La ginnastica italiana esulta per l’argento nel corpo libero alle Olimpiadi nipponiche conquistato dalla trentenne Vanessa Ferrari. Sulle note di “Con te partirò” di Andrea Bocelli, la Ferrari è riuscita a conquistare il secondo posto alle spalle dell’americana Jade Carey. Un successo che corona una carriera con quattro Giochi olimpici disputati e il titolo di campionessa del mondo nel 2006. Per la ginnastica italiana in rosa l’esecuzione della Ferrari vale il ritorno a medaglia e all’argento dopo 93 anni dalla prima e sin lì presenza sul podio, quella della prova a squadre di Amsterdam 1928.

Il tutto mentre è ancora negli occhi degli appassionati il ritorno della monzese Martina Maggio da Tokyo, dopo la conquista del quarto posto nella finale a squadre, appena giù dal podio, e la qualificazione alla finale all around individuale che le è valso il 19mo posto.

