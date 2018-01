Sport, Seregno Hockey battuto ancora: arriva lo scontro diretto con Mirandola Ennesima serata negativa per il Seregno Hockey 2012. Nella terza giornata di ritorno del campionato di serie A2, i brianzoli sono stati travolti in trasferta 8-2 dal Montebello. Classifica difficilissima, sabato 20 gennaio scontro diretto con Mirandola.

Ennesima serata negativa per il Seregno Hockey 2012. Nella terza giornata di ritorno del campionato di serie A2, i brianzoli sono stati travolti in trasferta 8-2 dal Montebello, in un match che in pratica non ha mai avuto storia.

I vicentini hanno messo al sicuro il risultato già nella prima frazione, chiusa avanti 4-0, prima di amministrare nella ripresa i tentativi di ritorno dei loro avversari. La doppietta realizzata da Mirco Mariani è però servita solo per addolcire un po’ la pillola, ma non ha cambiato la sostanza.

Ora per i grigioblù la situazione in classifica si è fatta drammatica, con la Caf Cgn Pordenone che è sempre avanti di sei punti, dopo la battuta d’arresto 1-0 a Suzzara contro il Ruspal Pico della Mirandola, e l’Asso Ponteggi Forte dei Marmi che ha allungato con il successo interno 6-3 sul Montecchio Precalcino e pertanto vanta quattro lunghezze in più degli uomini allenati da Giacomo Cascella.

Una delle ultime opportunità per dare una svolta alla stagione sarà la gara casalina di sabato 20 gennaio, alle 20.45, con avversario il Ruspal Pico della Mirandola.

Montebello-Seregno 8-2

Marcatori: 12’00’’, 13’49’’ e 16’38’’ pt Pasquale (M), 17’37’’ Peripolli (M); 7’33’’ st Peripolli (M) su tiro diretto, 8’13’’ Mariani (S), 8’21’’ Pasquale (M), 15’48’’ Mariani (S), 19’29’’ Peretto (M), 19’40’ Bolla (M).

Montebello: Lorenzato (Nardi), Cappellari, Peretto, Rigo, Bolla, Ghirardello, Pasquale, Peripolli, Nardon. All.: L. Chiarello.

Seregno Hockey 2012: Di Biase (Brenna), Marchini, Appiani, Giordano, Luppi, Mariani, Tremolada, Gallotta. All.: Cascella.

Arbitro: Nicoletti.

Note: espulso temporaneamente per 2’ Marchini (S).

