Special Olympics a Monza: successo per pallavolo unificata e bocce - FOTO

Pallavolo unificata alla Candy arena, bocce in via Rosmini: lo sport ha parlato d’inclusione a Monza nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 maggio grazie al meeting a inviti Special Olympics, sotto la regia dell’Asd Silvia Tremolada di Monza.

Anche nei numeri, c’è l’importanza dell’evento: 100 gli atleti giunti da diverse parti del nord Italia, 40 per le bocce e oltre 60 per il volley, con squadre da Agrate Brianza, Lissone, Barlassina, Morbegno, Lodi e Lecco. Le gare hanno colorato la Candy Arena per la pallavolo e il bocciodromo comunale di via Rosmini per le bocce, con l’Asd Tremolada vittoriosa nelle bocce e in evidenza anche nel volley.

Un doppio appuntamento sportivo, con il sostegno di Comune, Consorzio Vero Volley, Bocciofila Corona Ferrea e altre realtà sportive e di volontariato, che rientra nelle iniziative di “Inclusive future”, progetto di sviluppo di sport inclusivo sostenuto dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus.

