Serie D: il Seregno espugna Brusaporto prima del big match con la Casatese

Impresa del Seregno, che nel turno infrasettimanale del campionato di serie D ha espugnato Brusaporto, mantenendo la vetta della classifica con trentuno punti, uno in più della Casatese, sua avversaria domenica prossima al Ferruccio.

Nel primo match senza Azzi, ceduto al Lecco, Franzini ha scelto il 4-4-2, trovando un equilibrio non scontato in mezzo al terreno di gioco. L’avvio è stato pirotecnico. Al 7’, su una punizione di Alessandro, Borghese a centro area ha spedito sul palo. Nella mischia successiva, Seck ha steso Poletti, inducendo l’arbitro Mirabella di Napoli a concedere il rigore.

Dal dischetto, Alessandro è stato ipnotizzato da Gavazzeni. Al 18’ Consonni con un tiro da distanza siderale ha pareggiato il conto dei pali. Il ghiaccio lo ha rotto al 34’ Tentoni, che è svettato su un cross di Poletti dalla destra e di testa ha infilato Gavazzeni. Al 42’ Bonaiti ha rimediato ingenuamente la seconda ammonizione della sua gara, per un fallo a metà campo su Alvitrez, ed è stato espulso.

La ripresa ha visto i locali in forcing costante. Al 7’ Sokhna ha servito Vitali, che in girata ha centrato il palo. All’11’ ancora Vitali è stato fermato da Colantonio. Gli ospiti hanno provato ad uscire dal guscio al 25’, ma su un errore della difesa di casa Alessandro è stato chiuso da Gavazzeni. Le speranze della squadra di Carobbio si sono spente al 41’, quando Colantonio in tuffo si è opposto all’ex Grandi.

Brusaporto-Seregno 0-1

Marcatore: 34’ pt Tentoni (S)

Brusaporto: Gavazzeni; Beduschi, Suardi (26’ st Menni), Ondei, Seck; Rodolfi, Alvitrez; Sokhna (14’ st Galelli, 31’ st Vertua), Valsecchi (29’ st Grandi), Consonni; Vitali. A disp.: Asnaghi, Esposito, Iovine, Allegrini e Tomasi. All.: Carobbio.

Seregno: Colantonio; Ferrari, Borghese, Tomas, Zoia; Poletti, Bonaiti, Da Silva (33’ st Invernizzi), Tentoni; Ricciardo (7’ st Aga), Alessandro (41’ st Mihaljevic). A disp.: Lupu, Casiroli, Labas, Zanon, Jimenez e Lazzaroni. All.: Franzini.

Arbitro: Mirabella di Napoli

Note: ammoniti Alvitrez (B) per gioco falloso, Colantonio (S) per comportamento non regolamentare, Vitali (B) per simulazione e Franzini (all. S) per proteste; espulso Bonaiti (S) al 42’ pt per somma di ammonizioni (entrambe per gioco falloso). Calci d’angolo: 12-0 per il Brusaporto. Recuperi: 2’ pt, 5’ st.

