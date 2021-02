Serie C: Renate contro Pontedera per cancellare il ko infrasettimanale Renate in campo contro il Pontedera per riscattare il passo falso nell’infrasettimanale sul campo della Pro Vercelli. Mister Diana: «La reazione dopo la scoppola di mercoledì dipende unicamente da noi». Alle 15 al Città di Meda.

La prima “botta” è arrivata. E anche forte. Nel turno infrasettimanale di mercoledì il Renate ha incassato la quinta sconfitta in campionato, di gran lunga la più dolorosa, per mano della Pro Vercelli. Sia per il passivo (3-0) che per il nuovo sorpasso operato dal Como, vincente con lo stesso punteggio nel confronto con la Juventus Under 23.

La verità? Semplice. La disabitudine a perdere ha sconvolto il mondo nerazzurro. Se fino a un paio di stagioni fa l’obiettivo era quello di restare aggrappati – con ogni mezzo – al mantenimento della categoria, da qualche mese il vento ha cambiato direzioni, e con esso anche gli obiettivi hanno preso strade diametralmente opposte.

Per questo motivo mister Aimo Diana dovrà essere molto bravo, sotto il profilo psicologico, a ricaricare le pile e a far dimenticare subito il tracollo del “Silvio Piola” nel match che vedrà di nuovo i brianzoli protagonisti domenica pomeriggio al “Città di Meda”, alle 15 per la 23° giornata di serie C (girone A).

Serie C: Pontedera-Renate, match d’andata

Renate contro Pontedera, per provare a rialzare subito la testa, anche con un occhio (e un orecchio, forse due) al derbissimo Lecco-Como. Mai come ora però, guardare al percorso dei lariani può essere controproducente per un gruppo che deve concentrarsi unicamente sul difficile cammino del prossimo mese. Saranno tanti gli scontri diretti d’alta classifica, e con l’assottigliarsi del calendario, ogni gara avrà un’importanza sempre maggiore.



Conveniente quindi ragionare step by step, a cominciare appunto dal Pontedera, società per molti versi simile a quella nerazzurra, molto dedita al lavoro e alla valorizzazione dei giovani talenti. Due i precedenti interni, e a sorridere è sempre stato il Renate. Rotondo 3-0 nella stagione 2016/2017, addirittura poker nel campionato ‘19/20. Sette gol fatti, zero subiti. Guai però a pensare che la storia si ripeta così agevolmente. Il Pontedera infatti occupa da inizio stagione un posto nella griglia playoff, è una compagine organizzata e con una buona tenuta difensiva, e che in stagione ha sempre lottato ad armi pari anche contro squadre più accreditate.

«Ci aspetta una squadra che sa quello che vuole, ben diretta da mister Maraia che lavora con questi giocatori già da due anni abbondanti. A me però non interessa soffermarmi sui nostri avversari – sottolinea Aimo Diana – perché le risposte dobbiamo trovarle dentro di noi. La reazione dopo la scoppola di mercoledì dipende unicamente da noi».

Niente di più vero. Ricordandosi anche di quanto successo all’andata, quando le pantere riuscirono a vincere (0-1, Kabashi) nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA