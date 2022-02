Serie B, Pordenone-Monza LIVE alle 18.30: dopo la «peggior mezzora» di Stroppa La sconfitta interna con il Pisa e la necessità di fare punti in casa dell’ultima della classe. I biancorossi vogliono restare sul treno delle prime e scendono in campo in Friuli per scrollarsi di dosso quella che il mister ha definito la prova più deludente della sua guida tecnica

«Forse la peggior mezzora da quando sono qui». Il Monza riparte dalla lapidaria sintesi di Giovanni Stroppa, dopo l’1-2 rimediato sabato contro il Pisa. «Ma fortunatamente ogni tre giorni giochiamo». Già sabato pomeriggio, con il morale sotto i tacchetti, il tecnico lanciava il cuore oltre l’ostacolo e pensava alla gara odierna. Con il suo Monza che torna al Guido Teghil 15 mesi dopo ( RILEGGI LA CRONACA DA PORDENONE DELLO SCORSO CAMPIONATO https://www.ilcittadinomb.it/stories/Sport/live-pordenone-monza-brocchi-non-ce-al-suo-posto-il-vice-alessandro-lazzarini_1377629_11/ ) e si trova di fronte un avversario precipitato in fondo alla classifica di B. I friulani hanno vinto solo una delle 12 partite casalinghe di questo campionato, foriero di 4 pareggi e 7 sconfitte. Neroverdi anche con un parziale in rosso anche per quanto riguarda la capacità realizzativa, con 3 partite delle ultime 6 a Lignano Sabbiadoro in cui neanche un gol è stato messo a segno. Il Monza si fa forza su questi numeri e sui 3 precedenti senza sconfitte per cercare di far suoi i punti che le occorrono e restare sul treno delle prime. Ed è consapevole che il trend delle ultime uscite sembra essersi ribaltato rispetto solo a qualche settimana fa, quando vincere fuori casa sembrava essere un tabù e far punti davanti al pubblico amico una prassi consolidata. Dopo il ko interno con il Pisa nell’ultimo turno, Stroppa e ragazzi cercano di far bottino pieno come solo a Brescia e Terni erano riusciti a fare. Biancorossi che sono riusciti ad andare a bersaglio in 8 match consecutivi per la seconda volta nella loro storia, dopo la parentesi di inizio anni Duemila. Il Pordenone di oggi, d’altro canto, è la squadra che ha subito più reti in questa stagione: ben 46. Ma anche l’attacco più sterile, con soli 18 centri. Quella di oggi sarà una gara da ex per Patrick Ciurria, che al di là del Livenza ha messo insieme 71 presenze in B.

Arbitra l’incontro il torinese Marco Serra, che ha incontrato i brianzoli l’ultima volta a novembre, nel derby con il Como. Con lui oggi Giorgio Peretti di Verona e Stefano Del Giovane di Albano Laziale.

