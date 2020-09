Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Serie B, Boateng al Monza: «Forse la mia sfida più dura, non vedo l’ora iniziare» Kevin Prince Boateng ha commentato sui social la firma con il Monza di Galliani e Berlusconi per il campionato di serie B: ”Forse la sfida più dura della mia carriera, ma non vedo l’ora iniziare”.

”Forse la sfida più dura della mia carriera, ma non vedo l’ora iniziare”. Kevin Prince Boateng ha commentato così, sui social, la firma con il Monza di Galliani e Berlusconi e l’ufficialità del suo arrivo in biancorosso alla corte di mister Brocchi: “È ufficiale, forza Monza”.

Le foto della firma del contratto fino al 31 giugno 2020 (con opzione di rinnovo in caso di A), con la maglia e i dirigenti hanno raccolto su Instagram più di 120mila like e un migliaio di commenti. Tra questi molti di giocatori: oltre al fratello Jerome Boateng, quello di Ivan Rakitic (ex Barcellona), Alessandro Matri, Robbie Keane, Patrick Kluivert.

Tra i like quello della moglie Melissa Satta e del suo nuovo allenatore Cristian Brocchi.

