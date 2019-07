Scherma, Arianna Errigo d’argento con il Dream team ai Mondiali: la Russia vince per una stoccata Argento a squadre e bronzo individuale. Si chiude con un’altra medaglia il Mondiale di Arianna Errigo: la fiorettista brianzola ha conquistato l’argento a squadre con il Dream team, perdendo contro la Russia per una stoccata.

Argento a squadre e bronzo individuale. Si chiude con un’altra medaglia il Mondiale di Arianna Errigo: la fiorettista brianzola ha conquistato l’argento a squadre con il Dream team insieme a Alice Volpi, Elisa Di Francisca e Francesca Palumbo.

L’Italia ha perso la finale contro la Russia per una stoccata, 43-42, alla priorità. La botta decisiva è arrivata nel minuto supplementare dopo che Inna Deriglazova aveva agguantato il 42-42 grazie a un cartellino rosso mostrato a Elisa Di Francisca per copertura di bersaglio.

La gara delle Azzurre era cominciata ieri con il match dei sedicesimi di finale vinto per 43-20 sulla Romania, seguito dal 45-25 agli ottavi con l’Ucraina. La giornata di oggi era cominciata con il quarto di finale vinto sul Giappone per 45-25 e proseguita con la semifinale conclusa sul 45-37 contro la Francia.

“Mi dispiace non aver contribuito come avrei dovuto e dispiace di non aver vinto, perché comunque eravamo qui per riprenderci il Mondiale – ha detto Arianna Errigo al termine della gara – Il bilancio del mio mondiale è positivo perché torno a casa con due medaglie, ma anche con tanti rimpianti. Da una parte è un bene perché anche oggi potevamo dare molto di più, ma dall’altra è un peccato perché non abbiamo raggiunto il risultato che speravamo”.

