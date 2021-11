Aci Rally Monza Ogier in azione - foto Fabio Vegetti/ilCittadinoMB (Foto by Chiara Pederzoli)

Rally di Monza, adrenalina pura: Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC) passa in testa Alle sue spalle il compagno di colori, Elfyn Evans, al quale ha fatto capire che non si accontenterà di piazzarsi alle sue spalle per vincere il mondiale piloti, ma che cercherà anche di vincere la gara. Staccate le due Hyundai.

FORUM8 ACI Rally Monza: nel secondo giorno di gara che vede impegnati i migliori piloti del Mondiale, ultimo appuntamento del FIA WRC (la più lunga del secondo round italiano del FIA WRC, con i suoi 108 Km di prove speciali tra le montagne bergamasche e l’Autodromo Nazionale), Sebastien Ogier su Toyota Yaris WRC chiude al comando. Il francese navigato da Julien Ingrassia ha completato la tappa in vetta per soltanto mezzo secondo, dopo un’alternanza al vertice con il compagno di squadra Toyota Gazoo Racing WRT Elfyn Evans navigato da Scott Martin. Ogier, ha sfoderato grinta e classe per mostrare le decise intenzioni di puntare al successo in gara oltre che all’Iride. Pesante invece il distacco per le due Hyundai i20 Coupé WRC dello spagnolo Dani Sordo e del belga Thierry Neuville.Il primo è attualmente 3°, mentre Neuville, con Martijn Wydaeghe, dopo aver vinto la prima PS della mattina, nella successiva per un testacoda con toccata all’anteriore destro e danni all’aerodinamica, è retrocesso a 4° posto.

Domani gran finale con 40 Km cronometrati, per la vittoria nella gara organizzata dall’Automobile Club D’Italia nel Tempio della Velocità.

La classifica WRC 2 vede il neo campione Andreas Mikkelesen su Skoda terzo, dopo aver perso terreno per un set up non perfetto e qualche problema tecnico. In testa c’è il russo Nicolay Gryazin che su Skoda mira al pieno di punti iridati per il Team Movisport mentre duella con il finlandese della Ford Fiesta Jari Huttunen. Da segnalare anche l’altro ottimo driver della nazionale italiana Damiano De Tommaso su Skoda Fabia. Costretto alla resa Stefano Albertini su Hyundai, per un’uscita di strada al termine della prova numero 11.

Domani, domenica 21 novembre, il gran finale tutto all’interno del Tempio della Velocità con i tre crono conclusivi che assegneranno il titolo di Campione del Mondo 2021. Si partirà con il primo crono “Grand Prix” da 10,29 Km alle 7.48, a cui seguiranno i due passaggi sui 14,62 Km della “Serraglio”, il primo in diretta TV ed il 2° che sarà la Power Stage, la PS conclusiva che assegnerà il bonus di punti. Ancora tanto spettacolo in TV, a mezzogiorno inizierà su RaiSport+HD una diretta di 90 minuti che seguirà gli atti finali del FORUM8 ACI Rally Monza con l’ultima PS Wolf Power Stage di 14,62 km e le premiazioni. Alle 17 sarà invece possibile rivedere in differita sullo stesso canale la Serraglio 1, penultima Prova Speciale della giornata. Nei programmi TG Sport Sera e L’Altra DS di domenica su Rai2 andrà in onda un servizio riassuntivo dell’evento. Servizi e notizie sui TG Mediaset.

Classifica ASSOLUTA FORUM8 ACI RALLY MONZA dopo SS13: 1. .Ogier-Ingrassia (Toyota Yaris WRC) in 02:13:27; 2.Evans-Martin (Toyota Yaris WRC) + 0.5; 3.Sordo-Carrera (Hyundai i20 WRC) + 27.4 ; 4.Neuville-Wydaeghe (Hyundai i20 WRC) + 46.6; 5. Solberg-Edmondson (Hyundai i20 Coupé WRC) + 1’21.2; 6. Katsuta-Johnston (Toyota Yaris WRC) + 1’38.8; 7. Suninen-Markkula (Hyundai i20 Coupé WRC) + 2’17.1; 8. Greensmith-Andersson (Ford Fiesta WRC) + 2’24.8; 9. Rovanpera-Halttunen (Toyota Yaris WRC) + 3’39.1; 10. Crugnola-Ometto (Hyundai i20 N Rally 2) + 8’07.1

La vera stella della manifestazione è Sebastien Ogier che nell’ultima delle quattro prove di sabato è tornato nuovamente al comando della gara facendo chiaramente capire al suo compagno di colori, Elfyn Evans, che non si accontenterà di piazzarsi alle sue spalle per vincere il mondiale piloti, ma che cercherà anche di vincere la gara. A due prove speciali, in gran parte ricavate su tratti dell’Autodromo Nazionale Monza, dalla fine della tappa, il pluricampione del mondo aveva 5”2 di vantaggio su Evans. Lontane le due Hyundai, quelle dello spagnolo Dani Sordo, terzo a 33”4 e quella di Neuville che anche a causa della toccata mattutina è ora a 51”9.

Alle spalle dei primi quattro con distacchi ulteriormente pesanti si sono quindi piazzati Oliver Solberg con Elliot Edmonson, su un’altra Hyundai i20 Wrc, il giapponese Takamoto Katsuta , insieme a Aaron Johnston, Toyota Yaris, il finnico Teemu Sunninen con Mikko Markkula, Hyundai i20, il britannico Gus Greensmith in coppia con Jona Anderssom, Ford Fiesta Wrc, Kalle Rovampera con Jonne Haltuunen, Toyota Yaris. Decimo il francese Yohan Rossel con Jaques Julien Renucci su Citroen C3, primo tra i piloti partecipanti alla WRC 3. Da sottolineare ancora una volta la buona prova dei nostri piloti nella categoria rally 2, benché trasparenti per le serie iridate. Esaltanti i tre scratch di Andrea Crugnola al volante della Hyundai i20, il varesino di ACI Team Italia che navigato da Pietro Ometto, è 11° nella classifica assoluta alle spalle del leader WRC3 Rossel. Ottimo anche l’altro driver della nazionale italiana Damiano De Tommaso su Skoda Fabia. Il neo Campione WRC 2 Andreas Mikkelsen al volante della Skoda Fabia Evo duella con Jari Huttunen su Ford, che è in testa alla categoria, concentrato a portare punti per la classifica team.

TOP 5 FORUM8 ACI RALLY MONZA dopo SS11: 1. Ogier-Ingrassia (Toyota Yaris WRC) in 01:54:58.5; 2. Evans-Martin (Toyota Yaris WRC) +5.2; 3.Sordo-Carrera (Hyundai i20 WRC) +33.4. Neuville-Wydaeghe (Hyundai i20 WRC)

