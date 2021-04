Podismo, la Monza Montevecchia 2021 cerca volontari per rendere più sicura la gara Il Monza Marathon Team ha messo in calendario per domenica 23 maggio la nona edizione della Reale Mutua Monza Montevecchia EcoTrail e sta cercando dei volontari per rendere più sicura la gara.

Il Monza Marathon Team ha messo in calendario per domenica 23 maggio la nona edizione della Reale Mutua Monza Montevecchia EcoTrail. Per rendere più sicura la gara, per “vegliare” sui concorrenti e sul percorso l’organizzazione sta cercando dei volontari. Tutti coloro che daranno una mano per il buon esito della manifestazione riceveranno una maglia e una mascherina ufficiale. Quest’anno la gara, tradizionalmente regionale, è stata riconosciuta a livello nazionale e l’applicazione dei protocolli anti Covid la renderanno ancora più “wild” e affascinante.

La partenza è fissata alle 8.30 dalla Villa Reale e poi via per 33,5 chilometri prevalentemente off road con un dislivello di 700metri. Il tempo limite di percorrenza è di 4 ore e 15 minuti. Ai ristori saranno forniti ai concorrenti solo acqua in bottiglia sigillata. Non saranno previsti gli spogliatoi, il servizio docce, il pasta party, il servizio massaggi, il pullman per rientrare a Monza e il servizio “scopa”. Per candidarsi come volontari è necessario inviare una mail con i propri dati all’indirizzo: [email protected].

