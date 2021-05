Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ac Monza messaggio Adriano Galliani per caricare la squadra prima del ritorno col Cittadella

Playoff di serie B: i convocati per la semifinale decisiva col Cittadella, il Monza può solo vincere - VIDEO Il mister I convocati di mister Brocchi per Monza-Cittadella, semifinale di ritorno dei playoff di serie B. Il Monza può solo vincere e deve farlo con tre gol di scarto.

Sale l’attesa in casa Monza per la partita di ritorno delle semifinali di playoff di Serie B con il Cittadella: si gioca giovedì sera all’U-Power Stadium e i biancorossi partono dallo 0-3 rimediato all’andata. Il Monza può solo vincere e deve farlo con tre gol di scarto. Per tentare l’impresa mister Cristian Brocchi ha convocato 25 giocatori.

Donati, Anastasio, Bellusci, Boateng, Barberis, Gytkjaer, D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Scozzarella, Ricci, Colpani, Carlos Augusto, Sampirisi, Balotelli, Mota Carvalho, Mazza, Diaw, D’Alessandro, Pirola. Indisponibili Lamanna, Maric e Paletta per infortuni.

Sale l’attesa e in due giorni si sono moltiplicati i messaggi di incoraggiamento voluti dall’ad Adriano Galliani per caricare la squadra. Martedì i cartelli con la scritta “Crediamoci” avevano tappezzato Monzello, poi sono arrivati anche sul pullman.

Si gioca giovedì 20 maggio alle 20.45 all’U-Power Stadium, cronaca in diretta su www.ilcittadinomb.it

