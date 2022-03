Pallavolo: Vero Volley Monza in campo a Tours per la Cev Cup, è la partita decisiva La prima squadra maschile del Vero Volley Monza mercoledì sera è in campo a Tours in Francia per la gara di ritorno della finale di Cev Cup: è la partita decisiva per il trofeo.

La prima squadra maschile del Vero Volley Monza mercoledì sera è in campo a Tours in Francia per la gara di ritorno della finale di Cev Cup. Tutto in una notte per i monzesi che ripartono dalla convincente vittoria dell’andata per 3-0: ai rossoblù serve vincere almeno due set per alzare la seconda coppa continentale in ordine di importanza, la prima della loro storia.

Appuntamento mercoledì 23 marzo, alle 20 (diretta Eurosport 2 | Discovery+), sul campo del Salle Robert Grenon di Tours. E anche con l’entusiasmo di una città che vive di volley dovrà fare i conti la squadra brianzola.

“Siamo venuti in Francia per vincere la coppa - dice l’allenatore Massimo Eccheli - Il nostro obiettivo è questo e lo perseguiremo fino alla fine, perché è la ragione per cui abbiamo lavorato durante tutta la stagione ed il coronamento di un percorso iniziato con la prima uscita contro Zagabria. Mi aspetto un ambiente molto caldo che darà sostegno ai nostri avversari, ma sono certo che la nostra squadra saprà essere sul pezzo, preparata per giocare in questo tipo di situazione. Sono certo che faremo una grande partita”.

“È difficile dire, alla vigilia di una partita così importante, cosa potrà fare la differenza - fa eco il giocatore Georg Grozer - Spero che tutti siano concentrati e animati dalla voglia di mettere la medaglia d’oro al collo a fine gara. Nella vita occasioni del genere non capitano spesso, quindi dovremo sfruttarla. Qui a Tours non sarà semplice, anzi molto difficile. Noi però cercheremo di dare il massimo. Non ci sarà da cambiare l’approccio tecnico visto all’andata, più che altro bisognerà puntare su una gara intensa e intelligente. Abbiamo visto che se giochiamo di squadra, insieme, li possiamo battere e portare a casa la coppa”.

Le statistiche segnalano che il campo del Tours in questa stagione è ancora inviolato sia in campionato che in Europa (l’ultima squadra a vincere è stata lo Chaumont il 3 aprile 2021 per 3-2 nei Play Off della Ligue 1).

