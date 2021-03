Pallavolo, Saugella vince gara-1 dei quarti con Chieri: “Un successo di squadra” Saugella Monza vince gara 1 dei quarti di finale dei playoff di serie A1 femminile 2020-2021 per 3-0 contro Chieri. Anna Danesi mvp di serata. Gara 2 giovedì in Piemonte.

Saugella Monza tutta muro-difesa in gara 1 dei quarti di finale dei playoff di serie A1 femminile 2020-2021. Le monzesi guidate dal secondo allenatore Parazzoli (assente coach Gaspari) hanno battuto la Reale Mutua Fenera Chieri con un rotondo 3-0 con parziali vinto 25-22, 20 e 18. Danesi ha fatto la voce grossa sottorete (6 muri personali) e si è assicurata il titolo di Mvp della sfida, Parrocchiale è volata su ogni palla, poi un buon ritmo in battuta e tanta determinazione in fase offensiva hanno garantito la vittoria.

La serie si gioca al meglio delle tre gare: gara 2 si gioca giovedì in Piemonte (eventuale gara 3 sabato).

Pallavolo Vero Volley Saugella Chieri quarti playoff: Orthmann in difesa - foto Uffiicio stampa

Alessia Orro (Saugella Monza): “Stasera è stato un successo di squadra. Ci tenevamo ad approcciare bene questi Play Off e credo che l’abbiamo fatto nel migliore dei modi. Abbiamo dato il massimo contro una squadra non facile da affrontare. Ci aspettiamo una Gara 2 molto ostica, visto che loro difendono e coprono tanto. Noi dovremo avere pazienza e rimanere unite. Se facciamo questo, come del resto abbiamo fatto oggi quando siamo state sotto di qualche punto, possiamo sicuramente metterle in difficoltà”.

Saugella Monza - Reale Mutua Fenera Chieri 3-0

Parziali: 25-22 25-20 25-18

Saugella Monza: Orthmann 8, Heyrman 9, Orro 4, Meijners 14, Danesi 15, Van Hecke 13, Parrocchiale (L), Squarcini, Begic, Carraro. Non entrate: Obossa, Negretti (L), Davyskiba. All. Parazzoli

Reale Mutua Fenera Chieri: Alhassan 5, Mayer 1, Villani 11, Mazzaro 6, Grobelna 4, Frantti 8, De Bortoli (L), Laak 7, Meijers, Gibertini. Non entrate: Zambelli, Bosio (L), Sturaro, Iannaccone. All. Bregoli

Arbitri: Puecher Andrea, Sobrero Luca

NOTE. Durata set: 30’, 26’, 25’; Tot: 81’; Saugella Monza: battute vincenti 3, battute sbagliate 13, muri 11, errori 18, attacco 52%; Reale Mutua Fenera Chieri: battute vincenti 4, battute sbagliate 3, muri 7, errori 12, attacco 34%; Impianto: Arena di Monza; Spettatori: gara a porte chiuse; MVP: Anna Danesi (Saugella Monza).

