Pallavolo, finale Coppa Cev: Monza domina l’andata contro Tours Il Vero Volley batte Tours per 3-0 nell’andata della finale di Coppa Cev, ipotecando uno storico successo nel secondo trofeo continentale.

Il Vero Volley s’impone in 3 set nell’andata della finale di Coppa Cev, superando i francesi di Tours, e ipotecando uno storico successo nel secondo trofeo continentale, dove il club maschile brianzolo è all’esordio. All’Arena di viale Stucchi il Vero è ben orchestrato da Orduna e s’appoggia ai colpi in attacco di un superlativo Dzavoronok e alla costanza di Grozer e Davyskiba. Match di ritorno in programma nella città nel nord della Francia mercoledì 23 marzo quando ai rossoblù servirà vincere 2 set.

Coach Massimo Eccheli schiera la diagonale Orduna con l’opposto Grozer, al centro Galassi e capitan Beretta, in banda il ceco Dzavoronok e il bielorusso Davyskiba, libero Gaggini. L’avversaria transalpina risponde con Coric-Palonsky, Dos Santos-Teryomenko, Deroullon-Tille, Perry.

Pallavolo Vero Volley finale andata Cev Cup 2022. - foto Del Bo/Vero Volley Monza

Ottimo l’avvio degli ospiti che lavorano bene in attacco e toccano tutto il possibile a muro, ma il Vero non si fa sorprendere: punto a punto fino al 10, quindi Tours mette la “freccia” e va sull’11-14. Nel miglior momento degli ospiti risponde “presente” Monza: 13-14 con Davyskiba, 15 pari con il muro di Beretta. Straordinario il finale di set, con il Vero che infila 8 punti consecutivi con un ottimo Davyskiba al servizio, si porta sul 23-16 e impedisce il rientro di Tours.

Tanto equilibrio nella prima metà del secondo set, con le due squadre in campo che salgono di livello e interpretano una pallavolo crescente nella qualità. Con un applauso scrosciante il pubblico in tribuna apprezza la pipe di Dzavoronok (13-12 per Monza) che suona la carica tra i monzesi (16-13 Grozer). Toccato un massimo vantaggio di 5 lunghezze (21-16), il Vero nel finale sbaglia pochissimo, chiude l’ottimo Grozer.

Nel terzo set l’iniziativa è di Tours, che prova a riaprire il match e parte con la quarta marcia innestata, portandosi a condurre con un cuscinetto di margine (quasi) mai inferiore ai 2 punti. Nel miglior momento degli ospiti, avanti 9-12, Orduna cerca e trova i colpi in attacco di Dzavoronok: lo schiacciatore ceco contribuisce al rientro monzese fino al 12-13. Il Vero impatta sul 15 con il muro a due Beretta-Davyskiba. Primo vantaggio casalingo con il muro di Grozer (19-18). Nel finale sale in cattedra lo stesso Dzavoronok che trascina i rossoblù al successo.

Vero Volley Monza-Tours VB 3-0

Parziali: 25-19, 25-19, 25-22

