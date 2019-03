Novità a Desio: ecco l’Aurora Cage, la gabbia in sintetico per lo Street soccer Si chiama “Aurora Cage” ed è la novità made in Desio per tutti gli appassionati del pallone: una “gabbia” arrivata al centro sportivo mercoledì 20 marzo, un mini-campo in sintetico per lo Street soccer.

È un “campetto” di 16 metri per 8, con erba sintetica, le porte, le sponde e le reti protettive, che l’Autora, in accordo con il Comune e il gestore del centro di via Gaetana Agnesi, ha posizionato tra i campi da tennis, di fronte al parco giochi.



Desio Aurora Cage la gabbia per lo street soccer



Una nuova opportunità per i 250 bambini e ragazzi dell’Aurora Desio, ma anche per tutti i bambini, giovani e adulti appassionati del territorio. Qui verranno svolti gli allenamenti per alcuni gruppi della Scuola Calcio, il progetto Focus Tecnico, alcune sedute della Brianza Skills Academy, circuiti motori-coordinativi per i più piccoli, tornei interni, lezioni di personal coach e molto altro.

«Il vantaggio è che la palla è sempre in campo, si lavora con grande intensità e velocità, si migliora e affina la tecnica – dicono i due responsabili tecnici Luca Valerio ed Edoardo Darone – e poi possiamo sviluppare sempre nuove finte. La gabbia sarà utilissima per il nostro modello per la formazione di giocatori “CIC: creativi, intelligenti, coraggiosi”».

Nelle fasce libere dalle attività della squadra bluarancio, il campo sarà prenotabile per “partitelle” 3 contro 3 o 4 contro 4, tornei, manifestazioni, feste di compleanno.

«È l’ennesimo investimento per dare altre opportunità di miglioramento e crescita per i nostri bambini – spiegano Alessandro Crisafulli e Mario Trezzi, vertici della Società desiana - È una struttura che a volte si vede nelle piazze o nei centri commerciali e noi abbiamo voluto regalare ai nostri piccoli. Il progetto Risplendelaurora prosegue».

Il campo si potrà noleggiare a prezzi popolari tramite l’app “Prenotauncampo”. Una occasione anche per altre società calcistiche della zona. A inizio aprile ci sarà una giornata di festa per l’inaugurazione ufficiale della Aurora Cage. Info: auroradesiosettoregiovanile@gmail.com o cscdesio@gmail.com.

