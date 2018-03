MotoGp in Qatar, Dovizioso batte Marquez e Rossi: il Dottore ricomincia dal podio

È iniziata con un podio la ventitreesima stagione di Valentino Rossi nel motomondiale. Il Dottore, fresco di rinnovo biennale con la Yamaha, è arrivato terzo nel Gp del Qatar, a Losail, alle spalle di Andrea Dovizioso su Ducati e del campione del mondo Marc Marquez (Honda). Rossi era partito dall’ottavo posto in griglia e aveva guadagnato posizioni già alla partenza. A lungo secondo proprio ai danni di Marquez, ha pagato sul finale ma non è sceso dal podio.

Il sorpasso per il secondo posto

Rossi is on the move! He slides past @marcmarquez93 into 2nd place! #QatarGP pic.twitter.com/qCVeBUVLOt



Un altro tentativo

Rossi makes his move for the lead...but to no avail!



And through comes Marquez! #QatarGP pic.twitter.com/srrMtEDv3p