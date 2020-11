Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Massimiliano Rossin)

galliani profilo facebook (Foto by Massimiliano Rossin)

Monza, l’ad Galliani festeggia i biancorossi sulla sua prima (vera) pagina Facebook L’ad del Monza Adriano Galliani apre una pagina Facebook ufficiale dopo tante fake e celebra la vittoria dei biancorossi sul Frosinone in serie B.

“Felice di inaugurare la pagina Facebook con una bella vittoria!” ha scritto Adriano Galliani nel suo (quasi) primo post sul più popolare dei social network mondiali: l’amministrazione delegato dell’Ac Monza ha così festeggiato il successo dei biancorossi sul Frosinone nella partita interna di sabato 7 novembre. Il profilo Facebook del manager dell’Ac Monza è stato aperto anche per fare fronte alle decine di profili fake presenti su Facebook - oltre agli omonimi, che pure sembrano esistere. Se ne contano in tutto una ottantina, di pagine aperte a nome Adriano Galliani, sul social network. In ogni caso ora ce n’è uno ufficiale, questo:

Felice di inaugurare la pagina Facebook con una bella vittoria! ⚪�� Pubblicato da Adriano Galliani su Domenica 8 novembre 2020

