Monza: il SanFru Basket e San Fruttuoso hanno salutato il presidente Guido Flego

Il SanFru Basket e lo sport di San Fruttuoso hanno salutato il presidente Guido Flego, morto martedì a ottant’anni. Era conosciutissimo nel quartiere per il suo grande impegno nell’ambito sportivo: prima il calcio, poi il basket con la società che in soli sei anni ha saputo accogliere nelle sue fila oltre 350 iscritti.



Condoglianze e manifestazioni di vicinanza ai figli Giorgio e Alessandro si contano a decine anche sui social. I funerali si sono celebrati giovedì nella chiesa di San Fruttuoso alla presenza di numerosi atleti di tutte le età, fuori dalla chiesa una corona con i colori della società.

Sulla bara le maglie con le firme dei suoi giocatori.



“ Lui ti accoglieva sempre come se fossi uno di famiglia. Tifava dagli spalti, gioiva per le vittorie e si arrabbiava per le sconfitte. Tutti si ricordano le sue ramanzine negli spogliatoi dopo un risultato negativo. Era sempre presente ad ogni partita, che si trattasse dei nostri bimbi o dei più vecchietti. Tutti conoscevano il Presidente perché voleva bene a tutti. Si, perché per Guido Sanfru era parte della sua famiglia”, ha scritto il SanFru come saluto su facebook.

