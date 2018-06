Mondiali di calcio: i pronostici degli addetti ai lavori al CittadinoMb - SONDAGGIO Chi vince Russia 2018? I Mondiali di calcio in Russia al via, senza l’Italia. Chi vincerà? Il Cittadino ha chiesto un pronostico agli addetti ai lavori del calcio monzese. E per voi chi vince? VOTATE IL SONDAGGIO.

I Mondiali di calcio in Russia al via, senza l’Italia: sarà una cavalcata lunga un mese da giovedì 14 giugno a domenica 15 luglio 2018, con un pronostico aperto vista la qualità di molte rappresentative. Chi vincerà? Il Cittadino ha chiesto un pronostico agli addetti ai lavori del calcio monzese, chiedendo di indicare la squadra favorita. Ben quattro nazionali (Argentina, Brasile, Francia e Germania) hanno ottenuto lo stesso numero di preferenze per la vittoria finale, così a decidere la “nostra” classifica sono stati i piazzamenti: cinque punti alla prima squadra indicata, tre alla seconda e uno alla terza. Non sono mancati, tra gli esperti, pronostici suggestivi, come la vittoria della Russia suggerita da Zappini (Gerardiana), il terzo posto dell’Egitto (Nicola Colombo, pres Monza) o il secondo della Croazia indicato da Milva (Fiammamonza), che “vede” al terzo posto i giocatori del Senegal. Alla fine dei conti, comunque, la classifica del “nostro” Mondiale è questa: Germania (37 punti), Argentina (35), Brasile (28) e Francia (25). Buon Mondiale a tutti.

Chi ha partecipato e come ha votato è sul Cittadino in edicola (anche digitale): e per voi chi vince? Votate il sondaggio.

VIDEO Per chi tifano i monzesi: interviste in piazza

