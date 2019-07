Lissone: una gara di orienteering al Bosco Urbano, iscrizioni aperte

Mercoledì 03 Luglio 2019

Basket, a Seregno il “Torneo dell’amicizia” con le nazionali under 15 di Italia, Grecia, Spagna e Francia

Per merito del basket, Seregno riprende un respiro internazionale. Per tre giorni il 4-5-6 luglio, al PalaSomaschini si svolgerà il Trofeo dell’amicizia, under 15 ...