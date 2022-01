L’atleta musicista Marco Frattini conquista la finale di “Sanremo rock&trend festival” Il medese Marco Frattini è noto nel mondo della corsa: affetto da ipoacusia bilaterale profonda, ha conquistato podi prestigiosi sulle lunghe distanze. È tornato anche sulla scena musicale e con il brano “Corro come il vento” ha conquistato la finale di “Sanremo rock&trend festival”.

Marco Frattini, 45 anni di Meda, è noto nel mondo della corsa: affetto da ipoacusia bilaterale profonda, ha conquistato podi prestigiosi sulle lunghe distanze. Ora è tornato sulla scena ma quella musicale e ha subito fatto breccia conquistando con il brano “Corro come il vento” la finale live tour del “Sanremo rock&trend festival”, che si snoderà in numerose città italiane dal prossimo mese di maggio.

Frattini, titolare del brand “Iovedodicorsa”, dopo un lungo obbligato silenzio, ha ripreso la vena creativa tanto da indossare le vesti di compositore, assieme ai Garden Groove, il gruppo musicale brianzolo composto da Arnaldo Baroldi e Alessio Barbieri.

Da questo sodalizio è nato il singolo inedito “Corro come il vento”, un brano dal ritmo incalzante, ma soprattutto una caricatura reale e umoristica del mondo podistico e dell’appassionato di corsa nell’intento di migliorare le proprie performance a ogni seduta di allenamento.

Marco Frattini e Alessio Barbieri dei Garden Groove

(Foto by Paolo Volonterio)

Il brano vuole essere anche un incentivo a correre al ritmo di una buona musica, per questo è ricco di sonorità vivaci, dal sapore fresco e frizzante che troveranno la giusta collocazione all’interno dell’ampio e affollatissimo panorama musicale.

Andrea Baroldi componente di spicco della band, musicista eclettico, polistrumentista si è occupato degli arrangiamenti, della pre-produzione e Alessio Barbieri, cantante oltre agli stessi Frattini e Baroldi ai cori.

”Corro come il vento” ha superato la prima fase della 35esima edizione del concorso “Sanremo rock&trend festival”. Selezionato per la sezione “trend”, ha avuto il nulla osta della segreteria nazionale del festival sanremese tanto da guadagnarsi le finali di zona live tour Sanremo Rock che inizieranno il prossimo maggio. Il festival, infatti, è alla ricerca non tanto di iscritti, in quanto la partecipazione è gratuita, bensì di “talenti” da lanciare nel panorama musicale nazionale ed internazionale.

”Dopo anni di ferma e silenzio totale - ha spiegato Marco Frattini - è per me stimolante conoscere che il mio brano sia stato selezionato in un contesto così popolare e prestigioso. Anche questo sarà un traguardo che avrà bisogno di essere preparato e affrontato al meglio. Siamo partiti con la programmazione e gli allenamenti per arrivare al “top” della forma. Non diamo nulla per scontato esattamente, come se fosse una gara sui 42km”.

Le finali sono in programma al teatro Ariston a Sanremo dal 5 al 10 settembre 2022.

Marco Frattini è laureato in odontoiatria e dal 2006 è affetto da ipoacusia bilaterale profonda. In passato è stato fonico, musicista. Da non udente ha trovato nella corsa una grande amica e si è laureato tre volte campione italiano di maratona e di cross negli anni 2009, 10 e 11 per la Fssi (federazione sport sordi Italia) oltre a quattro titoli mondiali di categoria per medici e odontoiatri. È anche istruttore Fidal.

La sua vena creativa passa dalla stesura di libri, allo sviluppo dell’app “ciaoRunner”, alla produzione di “Iovedodicorsa”, il brand dei runners indomiti di prodotti tecnici per il mondo dello sport. Un cuore occhialuto che “sente” attraverso delle scarpe da running ma, soprattutto, un cuore sano e pimpante.

Il complesso dei “Garden Groove” che accompagna Frattini, è nato da un’idea comune di musica che vede come unico denominatore le buone vibrazioni. Per il loro nome si sono ispirati alla canzone “Garden Grove” della band ska punk californiana Sublime che amava contaminare il proprio sound con reggae, funk, hip hop, dancehall e surf music. Il repertorio dei Garden Groove spazia dal reggae, al funk passando per l’alternative degli anni Novanta e il crossover.

© RIPRODUZIONE RISERVATA