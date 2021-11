Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ginnastica, azzurri junior vittoriosi a Rotterdam trascinati da uno strepitoso Riccardo Villa (Pro Carate) La Nazionale italiana junior si è imposta nel quadrangolare internazionale amichevole contro Svizzera, Paesi Bassi e Belgio. Grandi protagonisti in maglia azzurra Riccardo Villa, Diego Vazzola (Pro Carate) e Davide Oppizzio (Sg.Meda).

Prestigiosa vittoria a Rotterdam della nazionale italiana junior nel quadrangolare internazionale amichevole nel quale erano in gara anche le rappresentative nazionali di Svizzera, Paesi Bassi e Belgio. Grandi protagonisti in maglia azzurra sono stati i ginnasti Riccardo Villa e Diego Vazzola (Pro Carate), Davide Oppizzio (Sg.Meda), quindi Tommaso Brugnani (Ancona) e Lorenzo Tomei (Gymnastic Romagna) che con le loro prestazioni hanno conquistato il primo posto totalizzando punti 235,600.

L’Italia sul primo gradino del podio

Sul podio con l’Italia sono salite le rappresentative della Svizzera (punti 232,400) e dell’Olanda (punti 223,500). L’Italia è stata letteralmente trascinata da Riccardo Villa: il giovane atleta della Pro Carate, guidato in panchina anche in questa trasferta nei Paesi Bassi dall’allenatore Corrado Corti, è apparso in gran forma certificata dalla conquista del primo posto nell’all-around con 79,100 punti soprattutto da un esercizio di altissimo livello al cavallo con maniglie premiato dai giudici con punti 14,050 nonché dai migliori punteggi alle parallele (13,250) e sbarra (12,800).

Diego Vazzola, nella prova sui sei attrezzi, ha chiuso al quinto posto con 76,100 punti seguito con 76,050 da Davide Oppizzio. con cui vi siete adoperati nei momenti di difficoltà nella nostra città

© RIPRODUZIONE RISERVATA