Alexia Angelini in azione (Foto by Franco Cantù)

Ginnastica artistica, splendida Alexia: seconda nell’all-around a Mortara Splendida prestazione per l’atleta Gal rientrata da un infortunio. Nicole Finatti rientrata in sede con l’oro al collo conquistato nell’esercizio al corpo libero. Casati Arcore: Beatrice Carlotto fa incetta di medaglie.

Importanti risultati sono stati conquistati a Mortara dalle ginnaste brianzole nella seconda prova del Campionato regionale lombardo, categorie Junior e Senior. Al Palamassucchi tutte le atlete tesserate alle società Gal Lissone, Casati Arcore, Sg.Meda hanno dato prova della loro bravura con esercizi di spessore. Innanzitutto per merito delle ginnaste senior della Gal, in particolare di Alexia Angelini che, dopo un semestre agonistico nel quale non era riuscita ad esprimersi al meglio a causa di un fastidioso infortunio, è tSpè-around, superata solo da Francesca Linari della Brixia, quindi la vittoria nella specialità parallele e il bronzo al corpo libero.

Per le ginnaste Sol Lucrecia Acosta Pereira ed Emanuela Petrean la seconda prova è stata l’occasione per poter inserire e testare i nuovi elementi sui quali avevano lavorato nelle scorse settimane raccogliendo ottimi riscontri (nell’ordine ottavo e nono posto nel concorso generale) impreziositi dall’argento vinto da Sol Lucrecia al volteggio. Tutte le altre atlete della Gal hanno affrontato con entusiasmo e impegno la competizione con una particolare annotazione per Nicole Finatti rientrata in sede con l’oro al collo conquistato nell’esercizio al corpo libero.

Il podio della categoria Junior 3. Da sinistra Beatrice Carlotto (A.Casati Arcore), Angela Andreoli (Brixia), Martina Maniaci (Centro Sport Bollate)

(Foto by Franco Cantù)

Nel rendiconto della trasferta a Mortara delle ragazze della Casati Arcore allenate da Alessia Merlo e Arianna Martiradonna, brillano le prestazioni di Sophia Pasqualine Campana (Cat.Senior 2) che ha conquistato il quarto posto nell’all-around arricchito poi da tre piazzamenti: il sesto posto al volteggio; il settimo alla trave e alle parallele. Da incorniciare la prestazione di Beatrice Carlotto (Junior 3), che dopo essere salita sul secondo gradino del podio nell’all-around, alle spalle di Angela Andreoli (Brixia), ha fatto incetta di medaglie nelle finali di specialità: argento al corpo libero e bronzo alle parallele asimmetriche.

Alcuni errori hanno invece inciso sulle esibizioni (e sui piazzamenti) delle ginnaste Elena Elli e Irma Marcotti della Sg.Meda.

