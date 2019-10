Ginnastica artistica: Martina Maggio e Villasanta nel bronzo mondiale dell’Italia

C’è anche Villasanta nello storico bronzo mondiale dell’Italia femminile di ginnastica artistica. A Stoccarda sono salite sul podio Giorgia Villa, Elisa Iorio, le gemelle Asia e Alice D’Amato (Brixia Brescia) Desiree Carofiglio (Fanfulla 1874) e Martina Maggio della Robur et Virtus Villasanta, presente come riserva. Le ragazze hanno scalzato la Cina e si sono accomodate dietro gli Stati Uniti dell’imbattibile Simone Biles (titolo confermato dopo Doha 2018) e la Russia. Un podio di gruppo, tra le donne, mancava da 69 anni.

La ginnasta brianzola, rientrata alle gare ai recenti Assoluti di Meda con il sesto posto nell’all around , aveva commentato così su Instagram alla vigilia della finale che ha qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, rivolgendosi alle compagne di squadra: “Emozione unica. Grazie per questa bellissima esperienza passata insieme. Anche se ero la riserva ho vissuto questa esperienza nei migliori dei modi. Ero lì vicino a voi per aiutarvi e sostenervi come fa una vera squadra. Devo dire che mi avevate fatto sudare tantissimo ma anche emozionare”.

The @youtholympics gold medallist Giorgia Villa and the women's Italian ���� team have won a world bronze medal at #Stuttgart2019!



The Italians made an incredible comeback after taking the last spot into the team final. @Coninews pic.twitter.com/tCxmfPkmDG