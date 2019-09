F1: in Russia torna a vincere Hamilton, doppietta Mercedes Il Gp di Russia interrompe la striscia positiva della Ferrari. A Sochi vince Lewis Hamilton su Mercedes davanti al compagno di squadra Bottas e a Charles Leclerc su Ferrari.

Il monegasco in partenza era stato infilato alla prima staccata da Sebastian Vettel, partito terzo e velocissimo a superare la prima fila. Il tedesco davanti per metà gara è stato costretto al ritiro al giro 28 per un problema tecnico al rientro dal pit stop alle spalle del compagno di squadra. La virtual safety car ha favorito Hamilton, che dai box è ritornato in pista davanti a tutti. E lì è rimasto fino alla bandiera a scacchi tornando alla vittoria che mancava da quattro gare. Leclerc ha provato a cambiare ritmo chiedendo un pit stop al giro 33 per montare gomme soft come gli avversari davanti, ma la strategia non ha dato gli esiti sperati.

