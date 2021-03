Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

È morto Cesare Brambilla, presidente dell’Atletica Agrate e decano dello sport lombardo Nella giornata di venerdì 26 marzo, a 86 anni, è morto Cesare Brambilla, già presidente dell’Atletica Agrate e decano dell’atletica leggera milanese e lombarda.

Agrate Brianza perde un simbolo dell’atletica leggera: nella giornata di venerdì 26 marzo, a 86 anni, è morto Cesare Brambilla. Presidente dell’Atletica Agrate e vice presidente della Pro Sesto Atletica, presidente onorario del Comitato provinciale di Milano della Fidal dal 2017 dopo esserne stato per anni membro attivo, allenatore e appassionato dello sport.

«Vero uomo di campo, sapeva gestire gare e atleti con il sorriso, la simpatia, la cordialità e quel misto di italiano e dialetto milanese che lo hanno reso una persona stimata e amata nel nostro sport, unanimemente benvoluto da atleti, tecnici e dirigenti – lo ricorda la Fidal in una nota - È stato presente lo scorso ottobre all’Arena Civica, nell’evento Mi-teen che ha inaugurato la nuova pista, seguendo i giovani cui tanto ha dato senza mai risparmiarsi. L’ultima presenza istituzionale, lo scorso 23 gennaio a Cesano Maderno, in occasione delle elezioni del Comitato provinciale. Con lui se ne va una figura che è stata un esempio per centinaia di appassionati di atletica».

