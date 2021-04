Doppio logo per l’Aurora Desio nel centenario: convocati gli studenti del Valentini, la Juve e l’Inter L’Aurora Desio 1922 celebra i cento anni con un nuovo logo “annuale” per il secolo di vita e un nuovo logo ufficiale. Collaborazione con gli studenti del liceo Valentini di Monza: votazioni online fino al 18 aprile. La società ha chiesto consigli anche a Juve e Inter.

I cento anni da festeggiare con un nuovo logo e un progetto per coinvolgere, come sempre, i giovani. L’Aurora Desio 1922 celebra il traguardo con un nuovo logo “annuale” per il secolo di vita e un logo ufficiale, “per proiettarsi verso un futuro ancora più luminos”o. Un restyling come quello recente di Juventus e Inter cui la società brianzola ha scritto sui social in cerca di consigli.

È stato coinvolto il Liceo artistico “Nanni Valentini” di Monza, che ha risposto presente con le due classi 5E e 5L della sezione di grafica, coordinate dalla professoressa Elena Mapelli, su input della preside Elisabetta Biraghi che ha apprezzato i valori e le campagne educative portate avanti dal Club per esempio contro il bullismo e il razzismo.



Gli studenti hanno elaborato 35 proposte, che sono state messe al vaglio di una Commissione. Da questi lavori sarà scelto il nuovo logo ufficiale del club, che lo studente vincitore ritoccherà e migliorerà insieme a un professionista.

E saranno scelti 5 loghi da mandare alla votazione finale online per eleggere quello che accompagnerà la formazione arancioblu in tutte le iniziative per celebrare il centenario.

Da martedì 13 aprile fino a domenica 18 aprile i 5 lavori saranno pubblicati sulla pagina Facebook il profilo Instagram ufficiali per le votazioni.

Per i due ragazzi vincitori Aurora Desio offrirà delle Borse di studio dal valore di 125 euro ciascuna.

“Ringraziamo di cuore tutti i ragazzi per i bellissimi lavori, la preside e la prof. Mapelli per la disponibilità – sottolinea la dirigenza dell’Aurora Desio - Speriamo di vederci in presenza per le premiazioni. Per noi è solo il primo passo di una serie di iniziative, eventi e progetti nuovi in rampa di lancio per la stagione del Centenario. Possiamo anticiparne solo un paio: un nuovo kit sportivo con un brand dal valore internazionale, sul quale apporremo il nuovo logo. E l’inno ufficiale #Risplendelaurora”.

