Seregno-Pro Sesto al cardiopalmo: partita rocambolesca, finisce 2-2 Un bel Seregno mette in difficoltà la Pro Sesto e va in vantaggio con un rigore di Lucatti. Poi si vede molto di più il Seregno. La Pro Sesto pareggia alla prima occasione: gol di Carullo. I sestesi, in dieci, vanno in vantaggio. I brianzoli riagguantano il pareggio all’ultimo minuto regolamentare con Bonaiti

Seregno-Pro Sesto 2-2

Marcatori: 11’ pt Lucatti (S) su rigore, 45’ Carullo; 26’ st Segato (P) su rigore, 45’ Bonaiti (S).

Seregno: Barlocco; Tomas, Borghese, Gregov; Ferrari (17’ st Labas), Gazo (31’ st Bonaiti), La Camera (10’ st De Angelis, 45’ st Artaria), Zoia; Blazevic (14’ st Louati), Lucatti. A disp.: Galimberti, Mantegazza, Lazzaroni e Clerici. All.: Gardano.

Pro Sesto: Tamma; Amato (22’ st Tota), Giubilato, Bettoni, Bosco (42’ st Di Maio); Gualdi (22’ st Maldini), Gattoni, Carullo; Capelli (10’ st Segato), Cominetti, Scapuzzi. A disp.: Cioffi, Bulgarella, Paoluzzi, Crosariol e Carnevale. All.: Parravicini.

Arbitro: Perri di Roma 1. Note: ammoniti Tomas (S), Ferrari (S), Bosco (P), Gualdi (P), Gattoni (P) e Scapuzzi (P); espulso Bettoni (P) al 6’ st per somma di ammonizioni. Corner: 2-1 per la Pro Sesto. Recuperi: 1’ pt, 6’ st.

Termina dunque in parità il big match del girone B. Partita dai due volti. Meglio il Seregno nel primo tempo. Dopo il rigore trasformato da Lucatti all’11’, i brianzoli si sono però fatti infilare allo scadere da Carullo, nella sola azione prima dell’intervallo degli ospiti.

Nella ripresa, dopo l’espulsione di Bettoni, la Pro Sesto ha trovato paradossalmente un miglior equilibrio sul terreno di gioco, mettendo la freccia con un rigore di Segato. Nel finale è arrivato il pareggio di Bonaiti.

Da segnalare alcuni episodi contestati. Bel primo tempo il Seregno avrebbe voluto l’espulsione di Bosco, solo ammonito per una brutta entrata su Ferrari. I sestesi hanno protestato invece per un blocco di Louati nell’azione del pareggio di Bonaiti.

In classifica, la Pro Sesto sale a 44 punti, 6 in più del Legnano, sconfitto ieri in casa dalla Castellanzese. Il Seregno chiude il girone di andata a quota 31, penalizzato da troppi pareggi.

51’: fischia Perri. Seregno e Pro Sesto pareggiano 2-2.

50’: prova ancora Bonaiti, palla a lato.

45’: 6’ di recupero. Nel Seregno Artaria rimpiazza De Angelis.

44’: GOL DEL SEREGNO pareggio con un grande diagonale di Bonaiti.

43’ ammonito Gattoni nella Pro Sesto.

42’: Di Maio rimpiazza Bosco nella Pro Sesto. È un ex.

41’: gioco fermo. C’è Bosco a terra contuso.

40’: Labas per Lucatti, esce a valanga Tamma e salva.

39’: Zoia prova a sfondare a sinistra, ma si trascina fuori la palla.

37’: prova Bonaiti da limite, a lato.

36’: forcing del Seregno, ma manca lucidità.

34’: Louati in fuorigioco. Fischia l’arbitro.

31’: nel Seregno Bonaiti per Gazo. Da quando è in 10 il Seregno ha perso il controllo della partita

29’: Invernizzi per Lucatti, che si allarga troppo. Chiude Giubilato.

28’: il Seregno prova a reagire, ma Invernizzi commette fallo in attacco.

26’: GOL DELLA PRO SESTO Segato trasforma dal dischetto. Pro Sesto avanti 2-1.

24’: rigore per la Pro Sesto, per fallo di Gazo su Scapuzzi.

22’: nella Pro Sesto dentro Maldini e Tota, fiori Gualdi ed Amato.

21’: fase poco spettacolare. Il Seregno preme ma fatica a rendersi pericoloso.

18’: Seregno ora in campo con il 4-2-3-1, con Lucatti punta centrale.

17’: nel Seregno Labas sostituisce Ferrari.

14’: nel Seregno Louati rimpiazza Blazevic. Per il tunisino è l’esordio in azzurro.

13’: fallo in attacco di Cominetti su Borghese.

12’: nella Pro Sesto Bosco fa il centrale al posto di Bettoni, con Carullo a sinistra.

10’: nella Pro Sesto Segato rimpiazza Capelli.

10’: nel Seregno entra De Angelis per La Camera.

8’: ammonito Gualdi che chiedeva la seconda ammonizione di Tomas, autore di un fallo sulla trequarti.

7’: nel Seregno è pronto ad entrare De Angelis.

6’: espulso Bettoni nella Pro Sesto per somma di ammonizioni.

5’: cross di Invernizzi, stacca Gazo, ma Tamma para.

2’: il Seregno preme alla caccia del nuovo vantaggio.

1’: Lucatti combatte, ma la difesa lo argina.

Fine primo tempo: squadre al riposo sull’1-1. Decidono il rigore di Lucatti all’11’ ed il tapin di Carullo allo scadere. Meglio il Seregno, che ha avuto il torto di farsi sorprendere nell’unica occasione c’era concessa agli ospiti.

45’: GOL DELLA PRO SESTO: pareggio della Pro Sesto con un tocco da sottomisura di Carullo. 1-1. Finisce il primo tempo

43’: break di Ferrari, che poi non riesce a servire Blazevic.

39’: contatto nell’area ospite tra Giubilato e Zoia, per l’arbitro tutto regolare. Proteste del pubblico di casa.

37’: fase nervosa e poco spettacolare.

32’: entrata bruttissima fi Bosco con il piede a martello su Ferrari. L’arbitro lo ammonisce, ma ci stava l’espulsione. Pro Sesto graziata.

29’: gran palla di Zoia per Ferrari, che si addormenta e poi ferma fallosamente Scapuzzi. Ammonito.

27’: angolo di La Camera, Tamma smanaccia male, ma un rimpallo evita guai peggiori.

25’: La Camera per Blazevic, ma Bosco è attento.

23’: corner per la Pro Sesto, nulla di fatto.

22’: fase poco spettacolare. Il Seregno controlla, la Pro Sesto mai pericolosa fin qui.

19’: sprint di Capelli a destra, cross ma la difesa di casa chiude.

17’: fallo di Tomas su Scapuzzi a metà campo. Ammonito il croato.

14’: la Pro Sesto in difficoltà non riesce a ripartire.

11’: GOL DEL SEREGNO Lucatti dal dischetto spiazza Tamma. Seregno in vantaggio.

10’: rigore per il Seregno. Fallo di Bettoni, ammonito, su Lucatti. Batte lo stesso Lucatti che segna

9’: La Camera per Blazevic, ma Tamma è attento in uscita.

6’: Pro Sesto in campo con 4-3-3, non gli esterni Capelli e Scapuzzi pronti a ripiegare.

5’: Seregno più aggressivo, ma per ora niente occasioni.

3’: liscio dal limite di Blazevic, su appoggio di Invernizzi.

Tutto pronto per il big match Seregno- Pro Sesto: squadre in campo per il riscaldamento.Ecco le formazioni. Nel Seregno, probabile 3-4-1-2, con Invernizzi alle spalle di Lucatti e Blazevic. Non c’è il portiere Colantonio, disponibile dopo le vacanze natalizie. Louati parte in panchina. La Pro Sesto deve rinunciare a Caverzasi, infortunato, mentre Segato va in panchina per scelta tecnica. Possibili sia il 4-3-3 che il 4-2-3-1.

Seregno: Barlocco, Zoia, Tomas, Blazevic, La Camera, Gregov, Lucatti, Gazo, Invernizzi, Ferrari, Borghese. A disposizione: Galimberti, Bonaiti, Mantegazza, Louati, Artaria, Lazzaroni, De Angelis, Clerici e Labas. Allenatore: Gardano.

Pro Sesto: Tamma, Amato, Bosco, Gattoni, Giubilato, Bettoni, Capelli, Gualdi, Cominetti, Scapuzzi, Carullo. A disposizione: Cioffi, Bulgarella, Di Maio, Paoluzzi, Crosariol, Tota, Carnevale, Maldini e Segato. Allenatore: Parravicini.

Arbitrro: Perri di Roma 1. Assistenti: Giudice di Frosinone e Bianchini di Frosinone.

