Corsa, sabato la Monza-Resegone: via alle 21 dall’arengario, la novità dello streaming

Conto alla rovescia per la 58esima Monza-Resegone che prende il via sabato 23 giugno alle 21, dall’Arengario. La prima squadra a presentarsi ai nastri di partenza sarà la Black Mamba di Verdello, trio tutto al femminile. La prima equipe monzese a partire verso la Capanna Monza sarà la squadra A della Me-Pa Assicurazioni Ladies che partirà per quinta alle 21.01 e 20 secondi. Poi la squadra C del GP Villasantese (21.02) e l’Avis Arcore (21.02 e 20”).

Tra i terzetti misti, la prima squadra cittadina, quella con i colori di Brianza per il cuore partirà alle 21.05 e 40 secondi. Trenta minuti più tardi toccherà alla prima formazione totalmente maschile, quella degli Alpini di Ronco Briantino. La prima squadra maschile made in Monza, la formazione A della Me-pa Assicurazioni, si presenterà sotto l’Arengario alle 21.36 e 20 secondi, preceduta da ben centonove terzetti.

Anche quest’anno i numeri sono a tripla cifra. A prendere parte alla faticosa ma emozionante competizione di 42 chilometri organizzata dalla Società alpinisti monzesi con il supporto del Monza Marathon Team saranno ben duecentottanta squadre per un totale di ottocentoquaranta atleti. Come sempre sono attesi tanti supporter lungo il percorso ma per chi non potesse seguire i corridori c’è una bella notizia: la corsa sarà ripresa in diretta streaming e trasmessa on demand sul sito della Società alpinisti monzesi grazie alla collaborazione di Scintilla Service di Olginate.

La Monza-Resegone è inserita nel Trofeo Monza Corre che premia le migliori società sportive che prendono parte alle maggiori manifestazioni podistiche cittadine: 10K, Monza Montevecchia, Mezza di Monza e, appunto, Monza-Resegone.

La classifica provvisoria dopo due gare vede in testa il Monza Marathon Team con 488 punti seguita dalla Pro Patria Milano con 270. Previsti anche riconoscimenti alla società più numerosa e uno individuale maschile ed individuale femminile.

