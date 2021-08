Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Conto alla rovescia per la Marathon Bike della Brianza numero 30: come iscriversi, attenzione nelle prove del percorso Conto alla rovescia per iscriversi alla Marathon Bike della Brianza, edizione numero 30, in programma domenica 5 settembre. C’è tempo fino alle 22 del 31 agosto, poi verranno accettato solo quelle dei non tesserati. Intanto l’organizzazione invita a provare il percorso “responsabilmente”.

C’è tempo fino alle 22 di martedì 31 agosto per iscriversi alla Marathon Bike della Brianza, poi fino a venerdì 3 settembre verranno accettate solo le iscrizioni dei non tesserati. Dopo tale termine, le iscrizioni saranno possibili solo in loco, sabato 4 settembre, alla segreteria della manifestazione, fino alle 19.

Quella in programma domenica 5 settembre a Casatenovo è l’edizione numero 30 della manifestazione clou del calendario nazionale marathon 2021 di mountain bike. La gara è valida per assegnare i titoli tricolori per le categorie agonistiche e amatoriali, ma sugli sterrati del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone e del Monte San Genesio si decideranno anche i Campioni Regionale e i Provinciali Marathon FCI di Lecco.

Nella versione tricolore la manifestazione ha il patrocinio e il contributo della Giunta e del Consiglio della Regione Lombardia. In programma la Marathon (tricolore) di 80 km, i percorsi Classic, Avventura, E-Bike di 49 km, Short di 30 km. Annullata la gara Kids. Tutti i tracciati sono stati segnalati dal Bike Action Team Galgiana.

E a questo proposito l’organizzazione, a seguito di diverse segnalazioni, invita coloro che volessero provare i percorsi “a comportarsi in modo educato, limitando la velocità e rispettando le proprietà private situate in prossimità del percorso, onde evitare spiacevoli conseguenze”. Per info www.marathonbike.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA