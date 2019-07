Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ciclismo: la Coppa Agostoni di Lissone sarà il 14 settembre 2019 Presentata la nuova edizione della classica del ciclismo lombardo, la Coppa Agostoni, che sarà disputata il 14 settembre con partenza e arrivo da Lissone.

Il Campione d’Italia degli stradisti Davide Formolo ha fatto da padrino alla presentazione della 73esima edizione della Coppa Ugo Agostoni. La classica abbinata da Gran Premio Banco BPM e Giro delle Brianze quest’anno è in agenda il 14 settembre, con partenza e arrivo a Lissone, una settimana dopo il Gran premio d’Italia di Formula 1.

Registi lo Sport Club Mobili Lissone e il suo presidente Silvano Lissoni che, con lo staff direttivo della “Mobili” hanno optato per la formula ormai tradizionale, un percorso selettivo che fornirà indicazioni utilissime a chi deve stabilire le strategie della Nazionale in procinto di disputare il Campionato del mondo su strada in Inghilterra. La presentazione si è svolta nel punto vendita Bicimania, Davide Formolo ha fatto il padrino grazie a patron Sergio Longoni, titolare dei punti vendita Sport Specialist, Bicimania e Blu Frida.

Il Campione d’Italia dei professionisti e la sua squadra, Bora–Hansgrohe, gareggiano e vincono in sella a bici Specialized. Non sono mancate le autorità locali, il primo cittadino Concetta Monguzzi, l’assessore Alessandro Merlino e altri consiglieri, il presidente di Apa Confartigianato Giovanni Mantegazza. «Da quando sono bambino sogno d’indossare la maglia azzurra- ha detto Formolo- ci sono riuscito dando il meglio e con tanto sacrificio. È bello vedere che molti giovani intraprendono questo sport che è molto esigente ma regala anche tante soddisfazioni».

La presentazione della Coppa Agostoni

(Foto by Gianni Radaelli)

«La presentazione della Coppa Agostoni - ha detto Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e giovani di Regione Lombardia - è uno degli eventi estivi di sport più importanti della Brianza. Rimane sempre un grande onore e soprattutto una grande emozione, da brianzola, partecipare agli eventi che caratterizzano la 73esima Coppa Agostoni - Giro delle Brianze. I tantissimi appassionati e la storicità della manifestazione hanno fin dalla sua presentazione creato una grande aspettativa».

Il percorso è quello di sempre di 195,5 chilometri. Le squadre iscritte sono 25 da sette atleti ciascuna e comprendono la Nazionale italiana e Gruppi Sportivi catalogati “Uci World Tour” e “Uci Professional, è ancora un elenco provvisorio sono in corso trattative con altri teams. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai e da emittenti e siti forniti da Pmg Sport. Le immagini verranno distribuite in tutti i cinque continenti.

Il percorso della Coppa Agostoni

Venerdì 13 settembre 2019

Sede comunale – via Gramsci – Lissone

14.00 apertura segreteria

14.45 – 16.45 verifica licenze per gruppi sportivi e distribuzione numeri dorsali

17.00 riunione riservata ai direttori sportivi delle squadre

Sabato 14 settembre 2019

Stabilimento CLEAF – Via Bottego, Lissone

9.00 - 12.00 segreteria di partenza

10.35 riunione con polizia stradale, moto staffette, moto tv e fotografi

10.10 – 11.20 presentazione squadre e firma foglio di partenza

11.30 A Lissone (via Bottego) partenza ufficiosa

11.45 Lissone (via Santa Margherita) partenza ufficiale

Lissone – Osservatorio del colore – via Ancona (ex Padania)

12.00 – 18.00 apertura sala stampa

14.00 – 18.00 segreteria d’arrivo

17.00 conferenza stampa

