Ciclismo, il “trofeo senza fine” del Giro d’Italia ospite speciale del museo Agostoni di Lissone

Grande emozione in casa Sc Mobili Lissone e per tutti gli appassionati di ciclismo. Il “Trofeo senza fine”, il premio del vincitore del giro d’Italia, per una giornata è stato ospite del museo dedicato a Ugo Agostoni, allestito nella sede della società. Un onore per lo Sport Club Mobili Lissone aver ospitato e ammirato giovedì, per una sola serata, il trofeo più ambito, quello destinato al vincitore della corsa rosa scattata sabato 3 ottobre dalla Sicilia.

“Grazie ai buoni uffici del vice presidente Enrico Biganzoli, lo Sport Club Mobili giovedì ha avuto questo onore”, fa sapere il presidente Silvano Lissoni.

