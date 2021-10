Ciclismo: D’Amato vince la Coppa d’Inverno a Biassono, Baroncini settimo È il ciclista pavese Andrea D’Amato ad aggiudicarsi a Biassono la Coppa d’Inverno davanti a Calì e Belletta. Settimo posto per il campione mondiale Baroncini.

Il giovane corridore pavese Andrea D’Amato (nato a Stradella il 14 novembre 2002) della Iseo Rime Carnovali Sias ha vinto in volata a Biassono la Coppa d’Inverno superando quattro compagni di fuga: Francesco Calì (Colpack Ballan), Pier Elis Belletta della Named Uptivo di UsmateVelate, Lorenzo Roda (Sc.Cene) e Luca Cibrario (Overall Tre Colli). D’Amato sul traguardo di Biassono ha festeggiato, con qualche giorno d’anticipo, il 19mo compleanno ma soprattutto la terza vittoria stagionale (nel suo personale palmares esibisce anche un terzo posto e due quarti posti). Settimo posto per il campione del mondo Filippo Baroncini che ha onorato nel miglior modo la maglia iridata e, al termine della corsa, è salito sul palco delle premiazioni accolto dai dal sindaco Luciano Casiraghi e dai dirigenti della società Coppa d’Inverno di Biassono.

Il vincitore Andrea D’Amato

La Coppa d’Inverno nel 2019 venne vinta dal trentino Tommaso Rigatti; l’anno scorso invece non si è svolta a causa dei problemi connessi alla pandemia. La Coppa d’Inverno che ha spento 99 candeline è nata nel capoluogo lombardo. Nel 1908, infatti, lo Sport Club Milano riuscì ad organizzare la prima edizione che, in considerazione del periodo dell’anno in cui si effettuò, prese il nome di Coppa d’Inverno. La corsa con partenza ed arrivo a Milano ebbe fin da subito grande importanza, poiché era riservata alla massima categoria dei ciclisti dilettanti. Dal 1945, dopo varie vicissitudini, la Coppa d’Inverno è approdata a Biassono proponendo edizioni esaltanti: basta scorrere l’albo d’oro per rendersi conto di quanti e quali atleti abbiano reso famoso il nome della Corsa, insieme al proprio.

Ordine d’arrivo

km 124 in 2h 48’46 media/h 44,085

1 - D’AMATO Andrea Iseo Rime Carnovali Sias

2 - CALI’ Francesco Colpack Ballan

3 - BELLETTA Pier Elis Named Uptivo

4 - RODA Lorenzo SC Cene Valseriana

5 - IBRARIO Luca Overall Tre Colli Cycling 18”

6 - QUARANTA Samuel Colpack Ballan 2’35”

7 - BARONCINI Filippo Colpack Ballan

8 - EPIS Giosuè Iseo Rime Carnovali Sias

9 - PETTITI Nicolò Aries Cycling Team

10 - ZAMBELLI Samuele Iseo Rime Carnovali Sias.

