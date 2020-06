Calcio, Vis Nova Giussano promosso in serie D: «Il regalo più bello per il centenario» Il Vis Nova Giussano, secondo alla sospensione del campionato, è stato ammesso a partecipare al campionato di serie D e diventa la terza squadra brianzola nella categoria con Seregno e Folgore Caratese.Grande festa nell’anno del centenario.

È ufficiale. Il Vis Nova Giussano è stato ammesso (non ripescato) a partecipare al campionato di serie D. È la terza squadra brianzola in questa serie assieme a Seregno e Folgore Caratese. Nell’anno del centenario, la notizia, ha creato un clima di entusiasmo e di grande soddisfazione all’interno di tutto lo staff dirigenziale e tecnico che ha ben figurato nello scorso campionato di eccellenza chiuso al secondo posto dietro la Casatese, promossa di diritto. Il “gioiellino” Vis Nova resta quindi saldamente nelle mani dell’attuale dirigenza.

Marco Barollo, responsabile tecnico

La conferma viene dal responsabile tecnico della società, Marco Barollo: «Il Vis Nova è una famiglia dove tutti lavorano in serenità, c’è grande rispetto, condivisione, con l’unico obiettivo di fare bene, e migliorare sempre. Tale deve restare. L’ufficialità che la prima squadra compie il salto di categoria per il terzo anno consecutivo, mi riempie di gioia. Per allestire una buona compagine erano già al lavoro il direttore sportivo Marino Fumagalli, l’allenatore Agostino Mastrolonardo e Mario Nespoli, che godono della mia fiducia e stima. Il passaggio in serie D è il modo migliore per onorare i cento anni della fondazione del sodalizio».

Il regolamento della Figc, mette a disposizione sette posti in serie D nel campionato 2020-21, per le squadre che avrebbero dato vita ai playoff nazionali che non si sono disputati a causa dell’epidemia da Covid-19.

Nello scorrere la media punti fra tutti i gironi nazionali del campionato di eccellenza, il Vis Nova, figurava come la sesta miglior squadra.

Marino Fumagalli, d.s.

«La terza promozione consecutiva - ha detto il ds.Marino Fumagalli - ci permette di scrivere una bella pagina nell’albo d’oro societario. Il Vis Nova, comunque, resta coi piedi ben saldi a terra. L’ossatura resta quella della passata stagione, con qualche buon innesto. Obiettivo salvezza».



Il ritorno in serie D in casa delle “lucertole” manca dalla stagione 1957-58. Il confermatissimo allenatore Agostino Mastrolonardo, ha aggiunto: «Nei prossimi giorni incontreremo i giocatori della prima squadra, ma soprattutto i nostri giovani, per valutare chi potrà far parte di questo importante, significativo e stimolante progetto».

Mario Nespoli, accompagnatore della prima squadra ha aggiunto: «Abbiamo già trovato la somma per la fideiussione da depositare per l’iscrizione al campionato e qualche sponsor in più».

