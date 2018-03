Calcio: un punto per la Folgore Caratese, stop per Seregno e Renate Un pareggio e due sconfitte: è il bilancio della domenica di calcio delle brianzoli. Con il Monza vincitore sabato contro il Siena capolista della serie C, il resto del bottino è magro: pari per la Folgore Caratese, ko per Seregno e Renate (Serie C).

Pareggio a reti bianche per la Folgore Caratese sul campo di Carate Brianza contro l’Inveruno in uno scontro diretto per la classifica del girone A della serie D. La partita si è disputata a tratti sotto la pioggia battente, i 50’ fatti giocare dall’arbitro nella ripresa non hanno cambiato il tabellino. La Folgore sale a 46 punti, sempre a +1 sugli avversari nella classifica guidata dal Gozzano sul Como (65 e 63 punti).

Ha perso un’occasione d’oro invece il Seregno, fermato in trasferta dall’Arconatese nella corsa verso la salvezza. Anche questo era uno scontro diretto. I padroni di casa si sono imposti grazie a un gol di Romanini al 30’. L’Arconatese allunga a 36 punti, il Seregno rimane a 32 superato da Varese e Varesina entrambe vittoriose.

Giornata amara anche per il Renate in serie C: è stato sconfitto per 2-1 in casa dal Bassano, vanificando nella ripresa il vantaggio di Palma all’11’. Decisive le reti di Karkalis (40’) e Fabbro (88’). È la terza sconfitta casalinga consecutiva.

