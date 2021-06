Calcio: sold out al Ferruccio per la domenica di festa del Seregno, partita in diretta facebook. Con il Cittadino il poster da conservare Tutti esauriti i biglietti per l’ultima di campionato del Seregno, già promosso in Serie C: è il ritorno dei tifosi al Ferruccio, prevista diretta facebook. Sul Cittadino Ed. Brianza nord ampio speciale e un poster da conservare.

Finisce con il sold out il campionato del Seregno, già promosso in serie C. Sono andati tutti esauriti i biglietti messi in vendita per la partita di domenica al Ferruccio contro lo Sporting Franciacorta. È l’ultima della stagione, rappresenta il ritorno del pubblico allo stadio - pur con limitazione dei posti e nel rispetto delle norme anticovid in vigore - è l’occasione per festeggiare la promozione.

Per chi non fosse riuscito ad accaparrarsi un biglietto, la società ha predisposto la diretta del match sulla pagina facebook del Seregno Calcio (VAI).

Sul Cittadino Ed. Brianza nord di sabato 12 giugno 2021 ampio speciale sulla promozione del Seregno con cronache, interviste e anche un poster da conservare (in edicola e anche nell’edizione digitale)

© RIPRODUZIONE RISERVATA