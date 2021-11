Calcio serie D: Vis Nova, capitombolo (1-4) con l’Arconatese; pari per Leon (1-1) e per la Folgore Caratese (3-3) Due pareggi (3-3 della Folgore Caratese, 1-1 del Leon) nel turno domenicale della serie D; capitombolo (1-4) per il Vis Nova.

Che la partita contro la capolista fosse difficile era prevedibile sin dalla vigilia, ma dopo i 95’ giocati, il Vis Nova, può solo recitare il mea culpa, per aver, una volta di più buttato al vento un’importante opportunità rafforzando così il cammino dell’Arconatese (1-4). Se c’era una squadra che avrebbe meritato i due punti questa era proprio il Vis Nova, che gioca costruisce, ma non segna. Al contrario, i gialloblu milanesi hanno approfittato di tre errori dei brianzoli per chiudere la partita dopo 55’ e siglare la rete del poker al 40’ della ripresa. «Ai milanesi in questo periodo gira tutto bene – ha commentato a fine partita il vice allenatore Cristiano Calegari -: noi, invece, paghiamo cari tutti gli errori, ma soprattutto non sappiamo capitalizzare le numerose occasioni da goal che costruiamo. E così ci ritroviamo sempre con un pugno di mosche in mano e a dover commentare gli errori che ci costano cari».

Il primo tempo fra Vis Nova e Arconatese, è stato bellissimo. Giocato a ritmo intenso e sin troppo frenetico con rapidi capovolgimenti di fronte. I verdenero locali avevano l’opportunità di sbloccare il risultato al 16’. Ma Fall da dischetto si faceva respingere il tiro battuto a mezza altezza dal portiere Spada, che è stato il protagonista e il migliore in campo. Rigore assegnato per un atterramento in area Calmi ad opera di Gnecchi. Subito dopo Spada sventava una palla gol di Orcellana Cruz e qualche minuto dopo toglieva dai pali un rasoterra di Ballabio e poi di Fall. Anche al 32’, Spada si superava su una conclusione di Calmi. Allo scadere della prima frazione (45’), la sorniona capolista passava con un colpo di testa di Siani, abile a sfruttate tutto solo in area piccola, una deviazione di pugno di Ferrara. Nella ripresa l’Arconatese sulla spinta del vantaggio pressava in area i brianzoli e al 4’ Parravicini raddoppiava su un salvataggio sulla linea di Frigerio e al 5’ Siani faceva tris. Il goal della bandiera per i locali era di Fall al 18’ di testa in mischia. Al 35’ il Vis Nova restava in dieci per l’espulsione di Proserpio, per somma di ammonizioni. E al 40’ il capocannoniere gialloblu Santonocito firmava il quarto gol su un tiro non trattenuto da Ferrara. E domenica 28 novembre c’è il derby Folgore Caratese- Vis Nova.

La 12esima giornata di serie D, girone B, ha visto anche il Leon Vimercate dividere la posta in palio con il Villa Valle (1-1) in recupero con un gol di Oggioni. Anche la Folgore Caratese ha pareggiato: 3-3 interno contro lo Sporting Franciacorta. Chiuso il primo tempo (1-2) in svantaggio, i lambraioli, pareggiavano dapprima con Ciko e poi con Fognini nella ripresa.

