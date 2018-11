Calcio, serie D: morale Seregno in vista della sfida col Como - VIDEO VIDEO - Secondo successo consecutivo per il Seregno, che ha espugnato il campo dell’Ambrosiana con gol di Gritti. Mercoledì alle 20.30 turno casalingo contro il Como.

Ancora un calcio da fermo decisivo per il Seregno. Se infatti la vittoria interna sull’Olginatese era maturata grazie alla trasformazione di un rigore da parte di Grandi e di una punizione da parte di Gritti, nella trasferta a Sant’Ambrogio di Valpolicella contro l’Ambrosiana a determinare l’1-0 finale è stata un’altra punizione insaccata da Gritti al 23’ del secondo tempo, dopo che fin lì gli azzurri erano stati protagonisti di un dominio assoluto, con occasioni in serie non capitalizzate, tra cui una traversa ed un palo colpiti da Grandi. Archiviato il vantaggio, i brianzoli hanno abbassato troppo il loro baricentro, concedendo campo ai veronesi, che però si sono fatti vivi sono con qualche mischia e, di fatto, non hanno mai inquadrato lo specchio della porta difesa da Lupu.

Da segnalare sono comunque due brutte notizie in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 14 novembre, alle 20,30, al Ferruccio contro il Como: il tecnico Ardito, un ex, dovrà fare a meno nella circostanza di Pribetti e Grandi, il primo espulso nel recupero ed il secondo vittima di una distorsione ad una caviglia a metà della seconda frazione.

Ambrosiana-Seregno 0-1

Marcatore: 23’ st Gritti (S)

Ambrosiana: Zanchetta; Dall’Agnola (45’ st Righetti), Contri, Biasi, Yarborè; Rivic, Lonardi (35’ st Aloisi); Oliveira (31’ st Rossi), Manconi (17’ st Buxton), Testi (31’ st Acri); Tonani. A disp.: Squadranti, Filippini, Borgogna e Turrini. All.: Chiecchi.

Seregno: Lupu; Capelli, Ampollini, Gritti, Mapelli, Omayer (14’ st Pribetti); Bonaiti, La Camera (27’ st Romeo), Esposito; Grandi (27’ st Moreo), Artaria (38’ st Cavalcante). A disp.: Mora, Fumagalli, Calmi e Ronchi. All.: Ardito.

Note: ammoniti Lonardi (A), La Camera (S) e Moreo (S); espulso Pribetti (S) al 50’ st per gioco falloso. Recuperi: 0’ pt, 6’ st.

© RIPRODUZIONE RISERVATA