Calcio, serie D: il Seregno vince bene contro il Villa Valle, 3-0 al Ferruccio - VIDEO

Miglior debutto nel girone B del campionato di serie D per il Seregno non avrebbe potuto esserci. Al Ferruccio, contro il Villa Valle, ambiziosa formazione bergamasca forte dell’apporto di alcuni veterani della categoria, gli azzurri si sono imposti 3-0, in coda a una gara a lungo equilibrata, che però alla fine ha fatto emergere una chiara superiorità da parte dei padroni di casa.

Calcio, Seregno: Jacopo Fortunato esulta dopo il gol dell'1-0

(Foto by Paolo Colzani)

Fallita un’importante opportunità in apertura con Jacopo Fortunato, i brianzoli hanno rotto il ghiaccio al 19’ con lo stesso ex cesenate, che ha capitalizzato un bel pressing e di destro ha fulminato Omar Asnaghi. Salvati alla mezz’ora da Constantin Lupu, fantastico nell’opporsi in un uno contro uno a Matteo Ghisalberti, i seregnesi hanno poi raddoppiato al 18’ della ripresa, quando Alessandro Tarchini ha toccato nella sua porta un traversone radente dalla sinistra del neo entrato Francesco Gazo.

Al 33’ Alberto Marini ha firmato il suo secondo gol consecutivo, dopo quello in Coppa Italia a Caronno Pertusella, riprendendo con un tap-in un colpo di testa di Adriano Marzeglia stampatosi sul palo. Prossimo impegno in anticipo sabato 7 settembre, alle 18, a Verano Brianza contro il NibionnOggiono.

Calcio, Seregno: un contropiede condotto da Jacopo Fortunato, a sinistra, ed Adriano Marzeglia

(Foto by Paolo Colzani)

Seregno-Villa Valle 3-0

Marcatori: 19’ pt Fortunato (S); 18’ st aut. Tarchini (V), 33’ Marini (S).

Seregno: Lupu; Tomas, Borghese, Gregov; Valsecchi (38’ st Ferrari), Marini (42’ st Clerici), La Camera (19’ st Bonaiti), Fortunato (11’ st Gazo), Zoia; Marzeglia, Bertani (27’ st Blazevic). A disp.: Galimberti, Mantegazza, Tocci ed Invernizzi. All.: Balestri

Villa Valle: Asnaghi; Del Carro, Tarchini (21’ st Corti), Donida; Corna (27’ st Bance), Baggi, Crotti, Ronzoni, Brioschi; Ghisalberti, Lella. A disp.: M. Gritti, Valli, Barulli, Bara, Micheletti, Massarucci e Ravasio. All.: Mussa

Arbitro: Cusumano di Caltanissetta.

Note: ammoniti Del Carro (V), Lella (V), Zoia (S) e Valsecchi (S), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 5-2 per il Seregno. Recuperi: 2’ pt, 4’ st.

