Calcio, serie D: il Seregno vince ancora, Scanzorosciate ko Nel recupero della prima giornata non giocata su richiesta degli avversari, il Seregno ha superato lo Scanzorosciate per 1-0. È il secondo successo in altrettante gare di campionato di serie D.

Secondo successo in altrettante gare di campionato di serie D per il Seregno. Al Ferruccio, nel recupero del match d’esordio contro lo Scanzorosciate, rinviato non senza polemiche su richiesta degli orobici, per alcune situazioni da approfondire nel loro organico in chiave Coronavirus, gli azzurri si sono imposti 1-0, risultato che fotografa solo in parte una superiorità evidente, anche se nel finale la difesa di casa ha corso un rischio davvero clamoroso.

I brianzoli hanno immediatamente preso in mano le redini della contesa e al 38’ hanno usufruito del primo rigore della stagione, figlio di un fallo di Bertacchi su Tentoni, che però Alessandro si è fatto intercettare da Romeda. Tempo 3’ e proprio Alessandro ha impegnato ancora Romeda, la cui respinta ha aperto la strada al tapin vincente decisivo di Ricciardo. Nella ripresa, al 6’ Alessandro, in coda ad un contropiede condotto a velocità siderale, ha imbeccato Azzi, che sul più bello si è fatto respingere la conclusione da Rota sulla linea.

Dopo un’altra parata importante di Romeda su Jimenez, la partita è un po’ calata di ritmo, con i padroni di casa che si sono limitati a controllare. Il copione aveva comunque in serbo altre sorprese. Nel recupero Gazo, appena entrato, si è fatto espellere per un tackle su Bertacchi sulla linea mediana, prima che un retropassaggio inopportuno di Tomas spalancasse la strada del pareggio ad un incredulo Valli, che ha avuto il torto di farsi ipnotizzare da Lupu, bravissimo in uscita ad evitare ai suoi la beffa. Domenica 11 ottobre (ore 15), al Ferruccio sarà di scena il Sona.

Seregno-Scanzorosciate 1-0

Marcatore: 41’ pt Ricciardo (Se).

Seregno: Lupu; Ferrari, Borghese, Nava, Zoia; Jimenez, Tentoni, Da Silva (25’ st Bonaiti); Azzi (41’ st Gazo), Ricciardo (30’ st França), Alessandro (45’ st Tomas). A disp.: Adorni, Casiroli, Zanon, Poletti ed Invernizzi. All.: Franzini.

Scanzorosciate: Romeda; Gambarini, Rota, Mazza; Cazzago (16’ st Moraschini), Zambelli, Bertacchi, Ravasio, Corno (24’ st Valli); Bangal (30’ st Aranotu), Lizzola (16’ st Hadaji). A disp.: Berardelli, Bonazzi, Stefanelli, Binetti e Zamboni. All.: Valenti.

Arbitro: Mastrodomenico di Policoro.

Note: espulso Gazo (Se) al 48’ st per fallo su Bertacchi. Recuperi: 1’ pt, 5’ st.

