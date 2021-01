Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Calcio, serie D: il Seregno firma l’attaccante Mihaljevic Il Seregno ha firmato Filip Mihaljevic, attaccante croato classe ’92 che dovrà colmare il vuoto per l’infortunio del bomber brasiliano Carlos Franca (ginocchio). Azzurri in campo il 6 gennaio a Caravaggio.

Primo colpo del Seregno nella finestra invernale di mercato. Nell’imminenza della trasferta a Caravaggio, che mercoledì 6 gennaio alle 14.30 segnerà il ritorno in campo dopo la pausa natalizia, la società azzurra si è assicurata le prestazioni di Filip Mihaljevic, attaccante croato classe 1992. Il neo arrivato vanta un lunghissimo percorso agonistico, che lo ha visto indossare le maglie di Dinamo Zagabria, Sesvete, Siroki Brijeg, Lokomotiva Zagabria, Slaven Koprivnica, Lokomitiv Plovdiv, Widzew Lodz e Visakha, prima del suo approdo in Brianza.

Nell’organico allenato da Arnaldo Franzini, Mihaljevic colmerà la lacuna determinata dall’infortunio di Carlos Franca, il bomber brasiliano messo kappaò da un infortunio al ginocchio, che comunque, nonostante i 41 anni festeggiati a capodanno, ha già iniziato la riabilitazione e spera di poter tornare il prima possibile sui campi.

La punta croata sbarcherà in Italia giovedì 7 gennaio, dopodiché potrà essere iscritta a referto non appena sarà completato l’iter per il suo tesseramento.

«Potenzialmente - ha commentato il presidente Davide Erba - stiamo parlando di un giocatore devastante». L’ingaggio di Mihaljeivc dovrebbe essere accompagnato a breve da quello di un centrocampista.

