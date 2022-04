Calcio Serie D: il derby va alla Folgore Caratese, vince anche il City Nova Ko per il Vis Nova nell’anticipo della trentaduesima giornata, del campionato di calcio di serie D, girone B, tredicesima di ritorno. Di nuovo in campo giovedì 14 aprile: City Nova a Caravaggio, Vis Nova sul campo del Desenzano Calvina

Nell’anticipo della trentaduesima giornata, del campionato di calcio di serie D, girone B, tredicesima di ritorno, le squadre brianzole del milanese hanno fatto segnare due vittorie e una sconfitta.

La capolista City Nova ha superato con classico punteggio la Brianza Olginatese. Una vittoria matura nella ripresa con i goal di Fall al 18’ e di Pedone al 46’. Una partita da due volti. Molto equilibrata la prima frazione di gioco con i bianconeri lecchesi che hanno inizialmente colpito un palo. Poi entrambe le contendenti hanno creato diverse occasioni ma senza riuscire a finalizzate. La ripresa iniziava ancora con la Brianza Olginatese a spinte in fase offensiva con un’altra occasione che si stampava sul palo. A quel punto l’allenatore dei giallo verdi, Ciceri, cambiava modulo in campo passando da un 3-4-3 a un 4-3-3, e da quel momento i padroni di casa prendevano il controllo della situazione. Gran parte del merito era di Fall, da poco entrato, che con un gran goal sbloccava il risultato. I lecchesi cercavano in tutti i modi di forzare la retroguardia dei padroni di casa senza riuscirvi e a tempo scaduto (46’) con una bellissima rete all’incrocio del pali Pedone metteva il definitivo sigillo sulla partita.

Niente da fare, invece, per il Vis Nova nel derby con la Folgore Carate (0-1). Una volta più in questa stagione le lucertole sono state punite in zona Cesarini, dopo una partita sostanzialmente equilibrata per tutto il primo tempo, mentre nella ripresa, soprattutto negli ultimi dieci minuti i lambraioli in completo verde hanno maggiormente spinto e tenuto il Vis Nova all’interno della propria metà campo. Il goal della Folgore Caratese firmato al 40’ da Konè, nato a seguito di una gran mischia. La palla schizzava sulla parte bassa del palo, sul rimbalzo sembrava aver superato la linea di porta, Ferrara con un colpo di reni la smanacciava e il direttore di gara, dopo qualche attimo di esitazione, non coadiuvato attentamente dal collaboratore di linea assegnava il goal tra l’esultanza dei lambraioli. Se ci fosse stata la moviola sarebbe stata una di quelle azione da rivedere e approfondire. Il Vis Nova una volta di più ha evidenziato la mancanza di peso in fase offensiva, tanto che Maquette Fall al 18’ del primo tempo e alla mezz’ora della ripresa ha avuto due ottime occasioni per scuote re il sacco avversario senza riuscirci per poca cattiveria e incisività e anche capitan Proserpio ha chiuso di un soffio a lato un’ottima triangolazione costruita al limite dell’area grande. Anche la Folgore Caratese, soprattutto nella ripresa, ha più volte calciato a rete senza riuscire a centrare lo specchio della porta. La differenza fra le due compagini l’hanno fatta i giocatori dell’attacco capaci di creare scompiglio e pericolo. I difensori del Vis Nova vanno elogiati blocco per la prestazione fornita. Al termine l’allenatore dei verdenero Gigi Nigro ha detto: “ la fortuna proprio non ci assiste. Uscire dal campo dopo aver dato tutto ed essere puniti per l’ennesima volta in questo campionato a pochi minuti dal termine fa veramente male”.

La serie D, girone B, tornerà in campo giovedì 14 aprile, quando il City Nova affronterà la trasferta di Caravaggio, mentre il Vis Nova sarà in trasferta sul campo del Desenzano Calvina.

