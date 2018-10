Calcio, serie C: Jefferson e Iocolano, il Monza pareggia con la Samb Il Monza pareggia con la Sambenedettese nell’anticipo serale della giornata di serie C. Jefferson, al 78’ su assist di Iocolano, risponde al vantaggio dei padroni di casa.

Pareggio in rimonta per il Monza sul campo della Sambenedettese nell’anticipo serale della giornata di serie C. Padroni di casa in vantaggio al 39’ con Stanco bravo ad approfittare di un errore in disimpegno, biancorossi in gol al 78’ con Jefferson mandato in campo nella ripresa da mister Zaffaroni insieme a Reginaldo e Iocolano proprio per cambiare marcia alla partita. Dell’ultimo acquisto brianzolo, Iocolano, l’assist da punizione per Jefferson che ha superato il portiere avversario. Finale in crescendo, dopo un primo tempo incolore, e anche un palo per il Monza che sale a 10 punti in classifica.

LA CONFERENZA DI MISTER ZAFFARONI

© RIPRODUZIONE RISERVATA