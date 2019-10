Calcio serie C Monza Gozzano: il nuovo impianto luci (Foto by Fabrizio Radaelli)

Calcio, serie C: il derby Monza-Renate in diretta dal Brianteo Sabato sera tutti allo stadio Brianteo per il derby provinciale: si gioca Monza-Renate. Fischio d’inizio alle 20.45.

Sabato sera tutti allo stadio Brianteo per il derby provinciale: si gioca Monza-Renate per la giornata 12 di serie C. I biancorossi primi in classifica contro le pantere nerazzurre seconde dopo che, partite per una comoda salvezza, hanno stupito tutti per risultati e continuità. Fischio d’inizio alle 20.45. Venti giorni fa si è giocata la sfida di Coppa Italia che ha promosso il Monza.

Sono 23 i convocati di Mister Brocchi, con Rigoni e Gliozzi che tornano a disposizione mentre è ancora fermo ai box Franco. Eccoli: Lamanna, Anastasio, Galli, Fossati, Bellusci, Chiricò, Brighenti, D’Errico, Finotto, Sommariva, Marconi, Mosti, Palazzi, Scaglia, Iocolano, Armellino, Del Frate, Negro, Rigoni, Marchi, Sampirisi, Lepore, Gliozzi.

Grande affluenza al Brianteo per questo sabato sera che, più che anticipo, sa di posticipo da salotto. Il gioco di luci in serale rende ancora più suggestivo l’appuntamento del Brianteo, che si spegne per l’occasione e si illumina solo del rosso dello stemma biancorosso.

Monza: Lamanna, Anastasio, Bellusci, Chiricò, Brighenti, Finotto, Scaglia, Iocolano, Armellino, Rigoni, Sampirisi. A disposizione: Sommariva, Del Frate, Galli, Fossati, D’Errico, Marconi, Mosti, Palazzi, Negro, Marchi, Lepore, Gliozzi. Allenatore: Brocchi

Renate: Satalino, Ranieri, Teso, Anghileri, Kabashi, Plescia, Baniya, Galuppini, Rada, Possenti, Guglielmotti. A disposizione: Stucchi, Grbac, Pizzul, Confalonieri, Pelle, Marchetti, Damonte, Meritato, De Sena. Allenatore: Diana

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

