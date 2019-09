Calcio, serie C: Como-Monza anche per i tifosi biancorossi, come andare in trasferta Dopo le iniziali preoccupazioni, è stata confermata ai tifosi biancorossi la trasferta al Sinigaglia per Como-Monza di serie C di domenica alle 17.30. Primi trecento biglietti in vendita.

È febbre da derby in tutta Monza. Dopo le iniziali preoccupazioni sul fatto che la trasferta al Sinigaglia di Como di domenica alle 17.30 sarebbe stata vietata ai tifosi residenti in provincia di Monza e Brianza, sono arrivate puntualmente le indicazioni per l’acquisto dei tagliandi del settore ospiti. Un settore ospiti al momento con capienza di 300 posti, anche se il Como si è attivato al fine di mettere a disposizione dei tifosi biancorossi ulteriori 200 biglietti.

I biglietti, al prezzo di 14 euro più diritti di prevendita, sono in vendita dal pomeriggio di mercoledì 4 settembre (alle 15): online sul sito Vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket della zona, il Bar Gallo d’Oro di via Oriani a Seregno e la libreria Feltrinelli Libri e Musica di via Italia a Monza. La vendita continuerà sino ad esaurimento o al massimo sino alle 19 di sabato; dunque non sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.

I tifosi della Curva Davide Pieri hanno organizzato una trasferta di massa in treno con ritrovo in arengario alle 14.15 o alle 14.45 in stazione. L’obiettivo è colorare di biancorosso lo spicchi di stadio dedicato e far sentire il proprio supporto alla squadra. Quest’anno il derby si gioca in vetta, visto che entrambe le formazioni sono prime a punteggio pieno. Una nota in più per arricchire un evento già emozionante di per sé.

