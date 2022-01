Calcio serie C, buon pareggio a reti inviolate per il Seregno Dopo due sconfitte consecutive, maturate entrambe a tempo scaduto, ha pareggiato 0-0 al Ferruccio con il Fiorenzuola. La divisione della posta ha permesso ad entrambe le squadre di salire a quota 24 lunghezze.

Primo punto nel nuovo anno solare per il Seregno, che dopo due sconfitte consecutive, maturate entrambe a tempo scaduto, ha pareggiato 0-0 al Ferruccio con il Fiorenzuola. La divisione della posta ha permesso ad entrambe le squadre di salire a quota 24 lunghezze in classifica, a metà strada tra la zona playout, sulla quale il margine di vantaggio è di due punti, e quella playoff, da cui il ritardo è identico.

Il match ha visto i brianzoli più intraprendenti nella prima frazione, con Iacopo Cernigoi vicino al gol in particolare su una punizione, che Nicholas Battaiola ha alzato sopra la traversa, mentre nella ripresa sono stati gli emiliani a farsi preferire, complice anche un calo fisico dei loro dirimpettai. Gli ospiti hanno centrato il palo al 31’ con Ferdinando Mastroianni, mentre allo scadere è stato Andrea Gemignani ad avere la palla buona per i locali, ma ancora Battaiola in uscita lo ha murato.

L'occasione finale per Gemignani (foto Alessio Morgese e Luca Rossini-pagina Facebook Seregno calcio)

«Il pareggio è giusto -ha commentato il tecnico Alberto Mariani in sala stampa-, perché noi abbiamo fatto un buon primo tempo, anche con quella pulizia di gioco che cerchiamo e che dobbiamo migliorare. Sapevamo che nel secondo avremmo potuto trovare difficoltà, perché abbiamo avuto troppi ragazzi con la febbre alta e troppi recuperati velocemente. In una situazione di fatica, però, dobbiamo tenere di più la palla. Il rammarico è per l’ultima occasione, perché facendo gol con Gemignani saremmo entrati in zona playoff. Adesso non dobbiamo guardare lì, ma questa è una compagine giovane, che con un risultato importante può prendere entusiasmo».

Lo sguardo è stato poi rivolto all’immediato futuro: «La squadra è composta da ragazzi straordinari. Sulla testa di qualcuno il mercato può avere influito. Oggi ho dato la formazione, sapendo che forse alcuni non avrò più il piacere di allenarli. Ma sappiamo di doverli sostituire. La società è presente ed anche il presidente Davide Erba continua a starci vicino».

Radiomercato segnala ad un passo dal Pescara l’attaccante Iacopo Cernigoi, mentre sono sempre da chiarire le intenzioni del capitano Martino Borghese. La finestra invernale chiuderà lunedì 31 gennaio, con il calendario che immediatamente propone il ritorno in campo per il giorno successivo, quando alle 18 è prevista la trasferta a Salò contro la Feralpi, recupero della gara rinviata dopo l’Epifania.

